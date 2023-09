Derby russo nei quarti a Us Open: Medvedev-Rublev la sfida analizzata dal Flaco

L’urna di New York invece non ha sorriso particolarmente a Danil, che dopo un primo turno scontato (vs Balazs, che gioca con il ranking protetto), ha affrontato giocatori del calibro di O’Connell, Baez (reduce dalla vittoria di Winston-Salem) e De Minaur, con quest’ultimo che lo aveva sconfitto poche settimane fa a Toronto: il russo ha come miglior risultato ottenuto a Us Open la vittoria del 2021 ai danni di Djokovic e concorre per ottenere la sua quarta semifinale a New York.

Opposti per caratteristiche tecniche, Medvedev è tra i tennisti più scomodi da affrontare a causa del suo gioco difensivo che lo porta spesso a giocare metri dietro la riga di fondocampo: questa situazione di gioco fa si che riesca a rispondere a qualsiasi colpo, per poi indurre l’avversario a sbagliare per primo, facendogli giocare sempre un colpo in più.

Rublev invece è un’abile attaccante, che utilizza il dritto come arma principale per condurre il gioco attraverso un ritmo incessante e colpi vincenti di pura potenza: mancano ancora però le variazioni nel bagaglio personale, rendendolo a volte prevedibile nella costruzione del punto, così come le discese a rete.

Medvedev-Rublev: l’analisi e il pronostico del Flaco

Come preannunciato in apertura, avendo giocato fin da ragazzi insieme, hanno una conoscenza totale sia dei pregi che dei difetti dell’altro, rendendo ancora più complicata la preparazione tattica di questa sfida: se fino a qualche mese fa Medvedev sul veloce risultava spesso ingiocabile, (si sono affrontati a Febbraio a Dubai e ha vinto quest’ultimo col risultato di 6-2/6-2) ora Rublev ha un numero maggiore di chance di poterci far quanto meno partita.

Consigliamo quindi, in un match più equilibrato secondo comparazione quote, la selezione “OVER 3.5 SET” che risulterà vincente nel caso in cui entrambi i giocatori riusciranno a vincere almeno un set.

