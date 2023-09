Semifinali Us Open: Alcaraz-Medvedev vale già una finale

Tutto è andato secondo i pronostici , con le teste di serie #1 e #3 arrivati con prepotenza alle semifinali sui campi di Flushing Meadows : Alcaraz nel suo percorso ha concesso un solo set a Daniel Evans, in una striscia di incontri che, però, non lo hanno mai visto affrontare giocatori top 10, mentre sul cammino di Medvedev ci sono stati De Minaur e Rublev ad alzare l’asticella.

Negli ultimi due anni si sono affrontati in tre occasioni e sorprendentemente, in due di queste hanno giocato a livello slam sui campi dell’All England Lawn Tennis, a Wimbledon, con una vittoria per parte: poco meno di due mesi fa, proprio sull’erba inglese, si è giocato l’ultimo scontro diretto e fu proprio Alcaraz ad imporsi con un netto 3-0.

La sfida che però può essere presa maggiormente in considerazione è la finale di Indian Wells 2023, in una cornice molto simile a quella odierna, disputata su campi veloci di cemento in terra americana: 6-3/6-2 in favore del murciano, che dimostrò, almeno in quella fase di stagione, di essere l’uomo da battere.

Per caratteristiche tecniche, dimostrato dagli ultimi due precedenti, i due sono molto diversi ed al momento sembra essere Alcaraz quello che meglio riesce ad esprimersi in questa rivalità. Infatti, il gioco aggressivo, solido e a tutto campo dell’attuale numero uno si presta benissimo alla spasmodica difesa del russo, che è un’abile contrattaccante da fondo, ma subisce l’esplosività avversaria: questo lo si è visto a Wimbledon, con Medvedev costretto a restare lontano dalla riga di fondo e con lo spagnolo abile a chiamarlo spesso a rete togliendoli punti di riferimento importanti.

Il pronostico del Flaco: Alcaraz parte davanti nelle gerarchie

Ci si gioca quindi l’accesso alla semifinale dell’ultimo major della stagione, per raggiungere uno tra Novak Djokovic e Ben Shelton che giocheranno nella serata italiana: comparazione quote che vede nettamente favorito lo spagnolo (lo abbiamo detto, i precedenti possono fare la differenza) anche grazie alle sbalorditive prestazioni offerte al pubblico newyorkese.

Il russo ha già dichiarato di soffrire le alte temperature di questi giorni e oggi la partita sotto il punto di vista fisico gli richiederà uno sforzo maggiore rispetto alle ultime uscite: ci si aspetta un match in cui, per il computo del numero dei giochi, lo spagnolo possa ottenerne almeno cinque in più, indipendentemente dall’esito finale. Linea handicap -4.5 in favore di Alcaraz che si trova circa a quote di 1.55/1.60.

