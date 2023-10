Tennis, bookie puntano su un Sinner da record: spunta successo Finals

Jannik Sinner è ad un passo dalla qualificazione alle Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre. L'altoatesino ha raggiunto la finale al torneo di Pechino, battendo in due set Carlos Alcaraz. Per il titolo sfiderà in finale il russo Medvedev. Sinner si gode anche il quarto posto nel ranking Atp, eguagliando Adriano Panatta in termini di miglior piazzamento mai raggiunto da un italiano nella classifica Atp di singolare. L'exploit compiuto a Pechino fa sì che Sinner abbia virtualmente in tasca il pass per le Finals, tanto che i bookie hanno già aperto il gioco su una sua eventuale vittoria.