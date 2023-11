Sinner-Rune, l'italiano nettamente favorito ma...

Sinner punta al tris contro Rune: le quote

Rune non è apparso in condizione smagliante nel primo match contro Djokovic ma d'altronde non è mai facile giocare contro il N.1 al Mondo. Nel match successivo, sebbene sia durato appena 17 minuti, il che da un vantaggio non indifferente in termini di fatica nei confronti di Sinner che invece ha giocato 3 ore contro Djokovic, ha comunque messo in luce un Rune scarico.

Sinner dovrà fare un miracolo per superare anche Rune; la fatica è tanta, specialmente per Jannik che - non più tardi di dieci giorni fa - ha dovuto dare forfait al secondo turno a Parigi per la troppa vicinanza tra un match e l'altro. Nonostante ciò, il pubblico di casa sarà benzina pronta ad alimentare il motore del tennista altoatesino, che pare riuscire a superare quasi ogni ostacolo in questo finale di stagione, come dimostrano le vittorie a Pechino e a Vienna e le vittorie contro Medvedev, Alcaraz e Djokovic, gli unici davanti a lui nel ranking, il tutto nel giro di un mese.

Bet365 propone la quota di Sinner vincente a 1,28 mentre Goldbet non va oltre l’1,27. Cplay quota la vittoria di Sinner a 1,31 e propone una promo intrigante sulle ATP Finals a Torino: cashback 50% sulla doppia e – per info – l’altro big match di giornata è Djokovic – Hurkacz.