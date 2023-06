12Ore Nuotando con AmOre per AISM si conferma un successo

La piscina scoperta del Centro Federale di Ostia, Domenica 11 Giugno, è stata l’ambientazione ideale per una manifestazione che ha raccolto l’entusiasmo di oltre 500 nuotatori divisi in 14 squadre, per 12 ore senza sosta dalle ore 8 alle 20