“12 Ore Nuotando con AmOre per AISM ”: nuoto, amicizia e solidarietà !

La nona edizione della 12 Ore Nuotando con amOre è stata una festa che resterà nel cuore di ogni partecipante. Con nuotatori di ogni età , esperienza e condizione fisica, riuniti in 18 squadre, hanno nuotato campioni e testimonial eccezionali : Massimiliano Rosolino, con la figlia Vittoria, Stefano Battistelli, Direttore stesso del Centro Fin Pietralata, le pluriprimatiste mondiali di apnea, Alessia Zecchini e Ilenia Colanero ( apnea diversamente abili). Non è voluta mancare per un saluto, la grande Alessia Filippi, storica madrina della 12 ore. In acqua anche Emanuele Sioux Blandamura, tuffatosi con grande naturalezza dalla sua boxe a questo grande evento benefico. Ad esaltare il clima di festa, l’attore comico Gianfranco Butinar. Alle premiazioni, graditissime ospiti le giovani promesse del nuoto azzurro inviate dal Centro Sportivo Carabinieri : Giulia D’ Innocenzo ed Erika Francesca Gaetani.

Grande impegno sportivo per tutte le 18 squadre coinvolte dal partner tecnico ASD Swimming Travel, il cui responsabile tecnico è il geniale ideatore della 12 Ore, Luciano Vietri : ben 840 Km nuotati in totale lungo le 12 ore di staffetta. Primo posto in gara per lo squadrone della “Sapienza” con 60.250 metri, secondo posto per “Canto perché non so nuotare” con 58.950 metri, terzi “Nautilus after the Sunset” 55.250 metri. Premi anche alla squadra più inclusiva, i Francobelli ( Poste Italiane), squadra più generosa, Piano Piano ma arriviamo, quella più social, Gli Scostumati.

Ma il risultato più grande è sicuramente stato prodotto dal grande impegno di ogni singolo partecipante e da tante aziende partner nella raccolta fondi a beneficio di AISM Roma : il ricavato totale dell’ iniziativa sopra ai 30.000 €. Al netto dei costi sostenuti, obiettivo economico centrato dunque : AISM Roma destinerà, per l’anno 2025, i fondi raccolti nella 12 Ore all’ attivazione di un corso di immersione subacquea ( SSD/ PADI) e di nuoto ( I° e II° livello) dedicati al benessere psico fisico delle persone con sclerosi multipla ed inoltre avrà modo di potenziare il servizio di supporto alla mobilità con mezzi attrezzati. La 12 Ore nuotando con amOre per AISM è una splendida occasione anche perché esemplifica in una meravigliosa giornata di sport e partecipazione il tema dell' inclusione sociale. Come ha sottolineato la Presidente di AISM Roma, Lucia Palmisano: non ci sono distinzioni, non ci sono barriere, ne' in acqua ne' fuori. Le classifiche della gara sono secondarie, l’organizzazione si basa in gran prevalenza sul volontariato. Tutti insieme, ognuno a suo modo, a sostegno di AISM Roma. Tra la staffetta e le attività di benessere collaterali alla gara ( pilates, yoga , feldenkrais, posturale e fitness) , hanno partecipato oltre 60 persone con patologie e disabilità di varia natura, sclerosi multipla, ma non solo.

L’ evento negli anni, in considerazione della sua valenza sociale, ha consolidato una vasta cornice istituzionale di Enti patrocinanti e partecipi: l'Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, l'Assessorato allo Sport di Roma Capitale, Municipio Roma IV, il Comitato Italiano Paralimpico Nazionale e CIP Comitato Lazio, la Federazione Italiana Nuoto, la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, il Coni Comitato Regionale Lazio. A testimoniare in loco , la vicinanza istituzionale ad AISM in tema di inclusione sociale : Massimiliano Umberti, Presidente Municipio Roma IV e Annarita Leobruni, Vice Presidente e Assessora alla scuola, Politiche giovanili, Pari Opportunità del Municipio IV; Rino Fabiano, Assessore allo Sport e all' ambiente del Municipio Roma II, Giuseppe Andreana, Vicepresidente Comitato Italiano Paralimpico Lazio, che si è soffermato sulla crescente importanza del Movimento paralimpico e sulla fondamentale battaglia per rendere le strutture sportive sempre più accessibili.

A rendere, l’evento un magnifico party, il media partner della 12 Ore, Radio Roma e la conduzione impeccabile ed entusiasta di Dj Rush. Importanti Aziende hanno sostenuto con grande sensibilità AISM Roma in questa occasione : Xylem Italia , Banca di Credito Cooperativo Roma,Poste Italiane, Confagricoltura e Eta’ della Saggezza Onlus, Amel Medical, Aquasphere, San Benedetto, 1877 Stein Casa di spedizioni, Salvimar, Blor, Luce Beatuy, Corny barrette , Praxi Group Healtcare, Meedya.

© RIPRODUZIONE RISERVATA