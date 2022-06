Diletta Leotta, c'è qualcosa nella foto che non torna: scoperto un dettaglio incredibile FOTO

Quando sei seguita da 8,3 milioni di persone su Instagram, difficilmente qualcosa sfugge agli occhi benevoli dei fan e a quelli meno benevoli degli invidiosi. Non stupisce quindi che una delle ultime foto postate da Diletta Leotta, tra l'altro la più cliccata, abbia scatenato una indagine social ancora in corso, nonostante lo scatto sia stato condiviso ormai da qualche giorno. Nell'immagine in questione Diletta è alle Isole Eolie, distesa bellamente su una tavola da surf, incorniciata dal mare.