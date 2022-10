Jen Selter resta nuda: incidente sexy per la reginetta del fitness

Incidente sexy per Jen Selter, l'influencer di fitness e lifestyle seguita da 13, 4 milioni di persone su Instagram. In linea con la stagione, la splendida modella stava registrando un video di esercizi eseguiti con una zucca in mano, tenuta bella alta mentre si piegava sulle gambe. Il movimento, però ha fatto cedere la chiusura del body, rivelando a favore di telecamera le nudità della reginetta del fitness che accortasi dell'accaduto è scoppiata in una risata imbarazzata prima di rannicchiarsi sul pavimento. L'autoironia che la contraddistingue l'ha spinta poi ha pubblicare ugualmente il video (subito virale) prima su Tik-Tok e poi su Instagram, aggiungendo in alto a destra la scritta: "Fail".