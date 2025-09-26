Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Medicina dello Sport, Casasco (Fmsi) confermato presidente europeo

Il Congresso di Bucarest assegna il terzo mandato al responsabile della Federazione Medico Sportiva Italiana
Medicina dello Sport, Casasco (Fmsi) confermato presidente europeo
3 min

Maurizio Casasco, Presidente della FMSI, la Federazione Medico Sportiva Italiana, è stato confermato oggi all’unanimità Presidente dell’EFSMA, la Federazione Europea di Medicina dello Sport riunitasi a Bucarest in occasione del 13° Congresso europeo di Medicina dello Sport. Casasco guida la Federazione italiana ed è al terzo mandato di quella europea, dopo quelli ottenuti nel 2017 e nel 2022.

“Sono molto onorato per questa conferma - ha dichiarato Maurizio Casasco - e voglio ringraziare tutti i colleghi europei per la grande fiducia che hanno voluto rinnovare nei miei confronti. Un grazie particolare alla Federazione Medico Sportiva Italiana che da 96 anni contribuisce a consolidare la credibilità riconosciuta a livello internazionale alla Medicina dello Sport”.

“Nel corso dei miei mandati alla guida dell’EFSMA - spiega Casasco - abbiamo raggiunto obiettivi importanti: primo fra tutti, il riconoscimento a livello europeo della specialità in Medicina dello Sport. Un risultato straordinario, conseguito grazie anche all’apporto dei miei predecessori, del Presidente della Federazione Internazionale di Medicina dello Sport, Prof. Fabio Pigozzi e dell’allora Presidente del Parlamento europeo, On. Antonio Tajani, e che premia il modello italiano di Medicina dello Sport, una specializzazione nata prima nel mondo a Milano nel 1957. I progressi scientifici, maturati grazie a una consolidata esperienza ai massimi livelli sportivi, devono continuare a essere messi a patrimonio comune, per migliorare la salute e il benessere di tutti, un obiettivo da sviluppare in piena sintonia con la Federazione Internazionale, del cui board ho l’onore di essere parte.

Continueremo a impegnarci in un rinnovamento culturale, che insista sulla promozione della tutela della salute attraverso lo sport e l’attività fisica a tutte le età. Per contrastare le malattie non trasmissibili, responsabili ogni anno della morte di 41 milioni di persone, il 74% di tutti i decessi a livello globale, dobbiamo investire nella prevenzione, primaria, secondaria e terziaria, soprattutto attraverso la prescrizione individualizzata, nella giusta dose, di esercizio fisico. E questo sarà il tema del prossimo Congresso italiano di Medicina dello Sport, in programma a Roma dal 26 al 28 marzo 2026: un viaggio multidisciplinare nella biologia della salute fisica e mentale per migliorare la cosiddetta età biologica rispetto all’età anagrafica”.

“Durante questo terzo mandato - conclude Casasco - continueremo a lavorare per contribuire alla costruzione di una medicina europea dello sport sempre all’avanguardia attraverso la ricerca e un confronto culturale, tecnico e scientifico indirizzato alla protezione della salute di chi pratica attività sportive ad ogni livello e alla lotta contro il doping”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

