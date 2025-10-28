This is Me su Canale5: Buffon, Federica Pellegrini e Del Piero protagonisti: quando e dove vederlo

Si conclude la trilogia dello show evento di Silvia Toffanin " This is me ". Il programma andrà in onda domani, 29 ottobre, in prima serata su Canale 5. In questa puntata molti i protagonisti del mondo dello sport, tra cui la campionessa olimpica Federica Pellegrini e i campioni del Mondo Alessandro Del Piero , Fabio Cannavaro e Gigi Buffon .

This is Me: l'ultima puntata con molti protagonisti del mondo dello sport

Una puntata in cui la conduttrice (in studio anche il comico Vincenzo De Lucia) celebra alcni tra i milgiori fuoriclasse di vari mondo, tra sport, spettacolo e musica.Oltre ai già citati, saranno protagonisti anche Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Loredana Bertè, Alberto Urso, Il Volo, Al Bano e Samira Lui. Un viaggio nella propria vita personale e professionale dei personaggi. Un ricordo intenso attraverso ricordi e aneddoti, per far si che le esperienze personali diventino così parte di una storia collettiva del nostro Paese.

