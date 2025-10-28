This is Me su Canale5: Buffon, Federica Pellegrini e Del Piero protagonisti: quando e dove vederlo
Si conclude la trilogia dello show evento di Silvia Toffanin "This is me". Il programma andrà in onda domani, 29 ottobre, in prima serata su Canale 5. In questa puntata molti i protagonisti del mondo dello sport, tra cui la campionessa olimpica Federica Pellegrini e i campioni del Mondo Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro e Gigi Buffon.
This is Me: l'ultima puntata con molti protagonisti del mondo dello sport
Una puntata in cui la conduttrice (in studio anche il comico Vincenzo De Lucia) celebra alcni tra i milgiori fuoriclasse di vari mondo, tra sport, spettacolo e musica.Oltre ai già citati, saranno protagonisti anche Fiorella Mannoia, Gerry Scotti, Loredana Bertè, Alberto Urso, Il Volo, Al Bano e Samira Lui. Un viaggio nella propria vita personale e professionale dei personaggi. Un ricordo intenso attraverso ricordi e aneddoti, per far si che le esperienze personali diventino così parte di una storia collettiva del nostro Paese.