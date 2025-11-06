Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 6 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Ministro Valditara: "Un miliardo per lo sport e nelle classi il modello Sinner"

Intervista esclusiva Ministro dell'Istruzione e del Merito: “Nuove palestre e più motoria. La pratica valutata alla Maturità”
Giorgio Marota
1 min
TagsSportinfrastruttureScuola

ROMA - Lo sport a scuola è la madre di tutte le battaglie. Ne sentiamo parlare da anni, eppure sono in pochi ad averla davvero combattuta. «Ora ci sono 921 milioni di euro per la realizzazione di nuove palestre», racconta al Corriere dello Sport-Stadio Giuseppe Valditara, il ministro dell’Istruzione e del Merito. «È il più grande investimento in infrastrutture scolastiche - rivendica con orgoglio - di questi,

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte
Unisciti alla community