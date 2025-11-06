Il Ministro Valditara: "Un miliardo per lo sport e nelle classi il modello Sinner"

ROMA - Lo sport a scuola è la madre di tutte le battaglie. Ne sentiamo parlare da anni, eppure sono in pochi ad averla davvero combattuta. «Ora ci sono 921 milioni di euro per la realizzazione di nuove palestre», racconta al Corriere dello Sport-Stadio Giuseppe Valditara, il ministro dell’Istruzione e del Merito. «È il più grande investimento in infrastrutture scolastiche - rivendica con orgoglio - di questi,