Premio "Storie di Donne" a Ruggiero 

C'è anche Lucrezia Ruggiero, campionessa azzurra mondiale ed europea di nuoto artistico, tra le premiate dell'undicesima edizione "Storie di Donne". La cerimonia di premiazione di svolgerà il 21 gennaio dalle 17.30 all’Aula TD1 Campus Luiss in Viale Romania a Roma. Il premio, organizzato dall’Associazione culturale Occhio dell’Arte APS di Anzio e da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero, e quest’anno con collaborazione dell’Associazione Sportiva Luiss, nasce per dare voce alle donne che hanno saputo trasformare talento, creatività e resilienza in valore condiviso. Un riconoscimento che non celebra solo i risultati, ma la forza dei cammini, l’audacia delle idee e la tenacia di chi, ogni giorno, apre nuove strade per sé e per gli altri. Per secoli le donne sono state lontane dal mondo professionale ma, oggi, con le loro abilità e le loro competenze, contribuiscono in maniera rilevante all’avanzamento dei saperi. Aprirà l’evento il direttore sportivo della Luiss Paolo Del Bene, a seguire gli interventi di Antonino Viti presidente ACSI e Lisa Bernardini presidente Occhio dell’Arte APS.