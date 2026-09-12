Premio Invictus 2026, vince Il Mito dei bomber di provincia

ROMA - Il vincitore della 7ª edizione del Premio letterario sportivo “Invictus” organizzato dalla casa editrice Lab DFG per l’anno 2026 è il libro “Il mito dei bomber di provincia” di Emanuele Atturo (edizioni Einaudi). La giuria del Premio, composta da giornalisti sportivi, atleti olimpici e dal gruppo dei grandi lettori, e presieduta da Luca Pancalli ex presidente del Cip, ha raggiunto un verdetto unanime. La cerimonia di premiazione si è svolta nella storica cornice di Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, con la consegna dei riconoscimenti ai cinque finalisti: premio Grandi Lettori “La colpa è di chi muore” di Marco Bellinazzo (ed. Fandango Libri); premio Enel “Il destino di un bomber” di Andrea Carnevale e Giuseppe Sansonna (ed. 66thand2nd); premio Terna “Ghedo” di Kristian Ghedina e Lorenzo Fabiano (ed. Minerva); premio Blu Banca “Ago. Una vita da campione” di Giacomo Agostini con Raffaele Sala (ed. Rizzoli). Il Premio Invictus si è affermato ormai come uno dei principali riconoscimenti italiani dedicato alla letteratura sportiva, tanto da essere stato selezionato due anni fa, insieme al Premio Strega e a Lucca Comics, per rappresentare i premi letterari italiani alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte. Il giorno prima, al Castello Caetani di Sermoneta, invece si è svolta una serata dedicata alle menzioni “ExtraInvictus” a otto libri sportivi che si sono distinti per lo stile della narrazione e l’impatto delle storie raccontate. La menzione del Direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni è andata al libro “il mito da rapire” (ed. Minerva) scritto da Andrea Cordovani, direttore responsabile di Autosprint. Particolarmente soddisfatto per il successo della manifestazione in terra pontina Giovanni Di Giorgi, ideatore e organizzatore del premio. Un ringraziamento sentito va alla nostra giuria - ha sottolineato a chiusura della kermesse letterario-sportiva l’editore Di Giorgi - e con competenza e rigore ha selezionato le opere capaci di rappresentare al meglio questi valori, e agli autori, veri protagonisti del premio, che con talento e onestà hanno scritto pagine che restano e che ispirano. Un grazie speciale va anche ai nostri partner, che sostengono con continuità un progetto che unisce sport, letteratura e formazione, convinti come noi che insieme possano fare davvero la differenza tra le nuove generazioni. Invictus cresce ogni anno grazie a questa squadra - giuria, autori, partner - e questa, per Lab DFG, è la vittoria più importante».