Il momento di bere? Te lo dice l’app

Ogni organismo ha un suo preciso fabbisogno giornaliero di acqua che sarebbe sempre opportuno rispettare. Ecco perché è necessario impostare i propri dati personali, quali età, altezza e peso, per conoscere precisamente quanto si deve bere. Una volta effettuato questo decisivo step sarà Hydro (scaricabile su iOs e Android gratuitamente) ad aiutare a raggiungere la giusta idratazione. L’app, ovviamente, consente di monitorare il consumo quotidiano e, inoltre, offre l’opportunità (fondamentale per chi beve poco) di impostare dei reminder e non saltare l’appuntamento con un bel bicchiere d’acqua.

PLANT NANNY

E se la corretta idratazione si raggiungesse giocando? È questa la caratteristica principale di Plant Nanny, l’app che ricorda di bere in un modo davvero unico. In sostanza, il corpo umano diventa una pianta di cui prendersi cura e ogni notifica ha una duplice funzione: ricordare di bere e annaffiare la pianta. Con il passare dei giorni, oltre a raggiungere il fondamentale obiettivo di una corretta idratazione, Plant Nanny (scaricabile gratuitamente su iOs e Android) consente di assistere alla crescita e allo sviluppo della pianta, guadagnando crediti che serviranno per acquistare altre piante.

WATER TIME

In tanti, troppi, purtroppo trascurano una corretta idratazione, sempre importantissima ma quanto mai fondamentale in estate e in giornate così calde. E allora diventa necessario un sostegno, come quello offerto da Water Time che ricorda quando arriva il momento di bere, ma non solo. Anche questa applicazione lascia grande spazio al gioco perché bevendo acqua si contribuisce a far crescere la propria personale goccia d’acqua. Disponibile gratuitamente per iOs e Android, questa app offre anche la possibilità di segnare le altre bevande assunte durante la giornata come ad esempio tè, caffè o succhi di frutta.