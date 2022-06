Solo il 2% degli under 30 europei ha uno stile di vita “sano”: i rimedi

"Investire sulla salute dei giovani, sin dall’età pediatrica, è una priorità globale per garantire la salute in età adulta e prevenire alcune patologie per le quali non esistono cure intese come risoluzione del problema, ma solo terapie per rallentare i sintomi e controllare la progressione. Molto è stato fatto, ma molto occorre ancora fare se si considera che in Italia circa il 20% dei bambini è in sovrappeso e il 10% è obeso", sottolinea Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di Pediatria (SIP). "Non meno preoccupante è il fatto che un giovane su 4 non pratichi alcuna attività sportiva, che il 60% dei bambini abbia il primo cellulare tra i 10 e gli 11 anni, che il 20-25% dei giovani fumi e che l’uso delle sigarette elettroniche sia aumentato anche tra coloro che non avevano mai fumato - aggiunge Eugenio Baraldi del Dipartimento Salute Donna e Bambino, Università di Padova -. Non dimentichiamo che i principali fattori di rischio modificabili per lo sviluppo di queste malattie croniche sono inattività fisica, alimentazione inadeguata, fumo, alcol, sedentarietà, sovrappeso ed eccessivo screen-time". Da queste premesse, il Dipartimento Salute Donna e Bambino dell’Università di Padova, con l’egida della Società Italiana di Pediatria ha pubblicato sulla rivista Frontiers in Pediatrics un documento intitolato la ‘Salute dei Giovani e Stili di Vita: la Carta di Padova’. è rivolto a genitori medici, pediatri, educatori, insegnanti e riporta le informazioni scientifiche disponibili sul ruolo degli stili di vita nei bambini e negli adolescenti nonchè i consigli per favorire corrette abitudini in età precoce. Salute nutrizionale, cardiovascolare, respiratoria e mentale sono le aree in cui è articolata la Carta di Padova. Solo il 2% dei giovani europei e nordamericani al di sotto dei 30 anni ha uno stile di vita ‘sano’, ossia svolge attività fisica per almeno un’ora al giorno, consuma frutta e verdura quotidianamente, trascorre meno di 2 ore al giorno davanti agli schermi e si astiene da alcol e tabacco. Molte malattie iniziano in età pediatrica, anche se non sempre hanno un esordio nell’infanzia, e possono essere prevenute con l’adozione precoce di sani stili di vita. Nell’ambito della salute cardiovascolare i consigli sono: sotto l’anno di vita invitare il bambino a praticare 30 minuti di gioco attivo ogni giorno; da 3 a 5 anni coinvolgere il bambino in giochi attivi e far praticare l’attività fisica preferita; da 6 a 17 anni più di un’ora di attività fisica moderata ogni giorno, più di 3 ore di attività fisica strutturata sulla base della preferenza; evitare l’eccessiva esposizione agli schermi, massimo un’ora al giorno da 2 a 5 anni, massimo 2 ore al giorno dopo i 5 anni.