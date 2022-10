Mantenersi in movimento riduce del 30 per cento la mortalità cardiovascolare

ROMA - Mantenersi in movimento è uno dei principali mezzi per assicurarsi una vita lunga e in salute. Chi pratica con regolarità un’attività fisica di intensità moderata per 2.5/5 ore a settimana o vigorosa per 1.15/2.5 ore a settimana o un equivalente combinazione di entrambe, ottiene una riduzione della mortalità cardiovascolare e della mortalità per tutte le cause dell’ordine del 20-30 per cento rispetto ai soggetti che conducono una vita più sedentaria. È uno i punti fermi emersi al Congresso di Cardiogeriatria, giunto alla XV edizione, che si terrà oggi e domani, 28 ottobre, a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel. L’iniziativa, promossa dai direttori scientifici Lorenzo Palleschi (direttore unità operativa complessa di geriatria dell’azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata) e Francesco Vetta (direttore unità operativa complessa di cardiologia e aritmologia, Idi-Ircss), ha il patrocinio di Sicge (società italiana cardiologia geriatrica), Sigot (società italiana di geriatria ospedale e territorio), Omceo (ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Roma) e dell'Aiac (associazione italiana di aritmologia e cardiostimolazione). «Il movimento - ha spiegato il professor Palleschi - non solo previene la maggior parte delle malattie cardiovascolari e cronico-degenerative (anche la demenza di Alzheimer, definita per la sua altissima prevalenza la vera epidemia del terzo millennio), ma permette una miglior conservazione dell’efficienza fisica, garantendo così di vivere a lungo in forma e in piena autonomia. Il declino della massa, forza muscolare e capacità motorie che è stato a lungo considerato un corollario ineluttabile dell’invecchiamento, non si osserva, o è molto meno evidente in chi continua a praticare esercizio fisico anche in età matura-anziana: gli anziani over 80 che praticano esercizi di resistenza hanno performance motorie equivalenti alla classe di età 50-54 anni».