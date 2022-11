Riabilitazione sportiva e impatto covid

Riabilitazione sportiva e impatto della pandemia sui relativi protocolli di lavoro, si svolgerà anche quest’anno (sabato 26 novembre ore 9.00) presso l’Istituto delle Riabilitazioni Riba Spa di Torino, uno dei convegni di eccellenza del nostro Paese nell’ambito dell’analisi scientifica applicata agli infortuni in ambito agonistico e in generale relativi all’attività psico fisica amatoriale.

L’evento del 26 Novembre si colloca nell’ambito delle iniziative culturali (interrotte solo durante il COVID) promosse dal FIMS Collaborating Center of Sports Medicine di Torino, uno dei 5 Centri accreditati dalla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport nel nostro paese. Presenti in tutti i continenti (tranne Australia) questi centri hanno come obiettivo la promozione di formazione e ricerca in Medicina dello Sport e principi di buona pratica per la cura degli atleti e per gli stili di vita attivi.