Souloukou al Corso di Management sportivo: "Non abbiate paura degli insuccessi"

ROMA - Un evento in grande stile per lanciare la sfida al futuro. Si è concluso il corso della Scuola dello Sport di Sport e Salute. A salutare i 26 studenti che - dai primi di novembre a fine marzo - hanno seguito circa 360 ore di lezione divise in 12 moduli didattici c’erano anche il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il Direttore Generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e il Capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio Siniscalchi.

L’intervento del CEO della Roma

“Lo sport è una industria diversa, universale - ha sottolineato la Ceo dell’As Roma, Lina Souloukou intervenendo all’Open Day e Graduation Ceremony - è un’industria diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all’altra. Anche quando vinci, la settimana dopo ricominci da zero. Ogni volta ci sono nuove sfide e nuovi obiettivi. Questo è uno stimolo enorme. Ma non basta la passione: servono impegno, disciplina costante e resilienza perché i risultati spesso non arrivano. Ma non abbiate paura degli insuccessi”.