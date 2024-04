Sport e Salute, al via a giugno il Foro Italico Camp: lezioni di surf e sup ad Ostia

Benessere, socialità, attività fisica, divertimento ed inclusione. Questi i principali ingredienti del Foro Italico Camp, in programma a Roma al Parco del Foro Italico dal 10 giugno al 13 settembre e ad Ostia al PalaPellicone dal 10 giugno al 9 agosto.

Il centro estivo di Sport e Salute, aperto a tutti i cittadini, si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi dai 3 ai 16 anni, allo sport di base, consentendo loro di testare discipline di ogni tipo, e soprattutto garantendo ore di svago e apprendimento, grazie anche al supporto costruttivo e proattivo delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate, dei Legend, le stelle dello sport italiano che giocheranno e praticheranno sport con i più piccoli, e del Foro Italico People, lo staff di oltre 100 operatori sportivi selezionati dalla Società.

Molteplici le attività sportive previste (ciclismo, baseball, softball, danza, pallacanestro, pesca sportiva, tiro a segno, cricket, pesistica, rugby, surf, wakeboard, taekwondo, tiro con l’arco, tennis, padel, palla tamburello ed equitazione), i laboratori ludico-ricreativi (teatro, musica e giardinaggio) e i giochi per lo sviluppo delle capacità intellettive, tra cui dama e scacchi.

Un’opportunità per le famiglie che nel periodo di chiusura estiva delle scuole potranno far trascorrere ai propri figli giornate indimenticabili all’insegna dello sport e dell’inclusione, in un contesto unico come il Foro Italico o sul litorale romano di Ostia, teatro ideale per cimentarsi negli sport acquatici e fare lezioni di surf o sup. Previsti anche diversi “special day”, come quello dedicato alle forze armate, con visite alle sedi sportive delle Forze dell’ordine. Un modo per promuovere, ancora una volta, lo sport come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva, e come messaggero di valori autentici e universali. Tutte le info per le iscrizioni sul sito di Sport e Salute.