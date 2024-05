La Pedalata della Speranza a sorpresa a Pisa

La carovana della Pedalata della Speranza a sorpresa fa sosta, dopo 136 chilometri, a Pisa. Doveva essere Firenze la seconda tappa dei ciclisti partiti da Torino con destinazione Bari. Meteo a favore, sole e buon cibo nella sosta hanno accompagnato la discesa verso Sud. Alla testa del gruppo il dottor Roberto Laudati, ematologo, che quando si è ammalato della malattia che curava (un linfoma di non Hodgkin), passato lo smarrimento, si è messo a pedalare e alla chemioterapia e alla paura ha affiancato l'attività fisica, un ottimo sostegno per la terapia stessa e per lo spirito. Dopo quella dell'anno scorso, anche in questa nuova impresa, che lo porta ad attraversare l'Italia con l'associazione l'Arcobaleno della Speranza che si occupa di malati onco-ematologici, l'obiettivo non cambia: informare i malati di tumore, i familiari, i medici e tutti i sanitari dell'importanza dello sport per i pazienti. Fa bene allo spirito, ma soprattutto al corpo che si mantiene in condizioni ideali per affrontare le pesantissime cure e inoltre attutisce gli effetti collaterali della chemioterapia. "Tutto a posto anche oggi - assicura Laudati - niente patimenti, niente forature. Domani, dopo una sosta a Firenze, nel pomeriggio ci incamminiamo verso Perugia".