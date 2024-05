La pioggia non ferma la Pedalata della Speranza

Neanche la pioggia ferma la Pedalata della Speranza. Il gruppo in bicicletta, con a capo il dottor Roberto Laudati, partito da Torino con destinazione Bari, questa mattina ha lasciato la Toscana, dopo una visita a Firenze all'Ospedale Careggi, per arrivare a fine pedalata a Camerino, nelle Marche. "Se tutto va bene - ha detto Laudati - abbiamo recuperato la tappa e reso più umana quella di domani. Così dovremmo arrivare a Bari sabato". Oggi si riparte, sperando in un meteo migliore, previsto vento a favore ma le salite sono tante.