Sport e Salute: il nuovo futuro dello sport italiano

Dal 2025 , le federazioni sportive dovranno iniziare a pagare un canone d'affitto e le utenze per gli spazi che occupano, segnando una svolta nella gestione delle sedi sportive. Questo cambiamento si rende necessario per ridurre gli sprechi, valorizzare gli spazi e creare un fondo immobiliare dello sport.

Il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, in merito al progetto Sestante ha dichiarato: "Sport e Salute, attraverso 'Sestante', non vuole sostituirsi agli organismi sportivi ma innescare un circolo virtuoso che porti il sistema a ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche, per eliminare le inefficienze e concentrare gli investimenti su iniziative per lo sviluppo e la crescita del movimento sportivo, a partire dall'impiantistica".

L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, sottolinea come i progetti Sestante e Illumina fanno parte di un visione nuova: "Dovrà portare a uno sport più inclusivo e a portata dei cittadini e della famiglie. Dobbiamo immaginare piazze aperte dove tutti possano sentirsi allo stesso livello e parte integrante del progetto che partendo dalla diffusione dello sport, passa dalla possibilità di praticarlo e dall'opportunità della scelta, per arrivare alla medaglia. Medaglia che in un sistema circolare diventerà fonte d'ispirazione per i praticanti. Il tutto sarà reso possibile con il progetto Illumina che creerà strutture inclusive, moderne e che sono inserite a pieno nel tessuto sociale e il contesto urbano".

ll nuovo progetto di Sport e Salute indica la rotta da seguire per il futuro di tutto il movimento sportivo. L’obiettivo passa anche dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare nella disponibilità di Sport e Salute che oggi, nei suoi 131 immobili in 105 città, ospita le sedi nazionali e locali dei vari organismi sportivi.

Si innesca un circolo virtuoso che, partendo dalla definizione degli spazi realmente necessari per gli organismi e passando dall’ottimizzazione ed efficientamento degli stessi, arriva a generare risorse per il sistema sportivo.

Investimenti che, porteranno nuove opportunità per le federazioni e tutti gli organismi sportivi da poter utilizzare nella promozione della pratica sportiva.