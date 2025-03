Fiera Didacta, da “NutriAMOci” alle “Giornate del Benessere”: attività sportiva ed educazione alimentare a scuola con Sport e Salute

La promozione dell’attività sportiva nelle classi italiane insieme alla diffusione, tra i banchi di scuola, di un’ alimentazione sana, equilibrata e “colorata” . In occasione dell’ undicesima edizione di Fiera Didacta - l’appuntamento annuale più importante, svolto a Firenze, dedicato alla scuola -, Sport e Salute è stata protagonista di alcuni seminari e ha lanciato il contest “Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola”. Quest’ultimo si rivolge agli oltre 2 milioni di studenti delle circa 12mila scuole primarie e secondarie di primo grado di tutta Italia, già coinvolte dal progetto “Scuola Attiva”. Ogni classe potrà dare spazio alla propria creatività, realizzando canzoni, coreografie, video o altre idee sul tema dell’educazione alimentare, lasciandosi ispirare dal videoclip, realizzato da Sport e Salute e Warner Music , con protagonista Andrea Lucchetta .

Arcobaleno in tavola

"Dopo ‘Energia’ e ‘Ho un messaggio per te’, ecco ‘Attiviamoci con l’Arcobaleno in tavola’. Da una parte i colori, dall’altra la piramide alimentare con frutta e verdura per consentire ai più giovani di imparare giocando e praticando attività sportiva”, ha sottolineato Lucchetta a margine dei seminari "NutriAMOci” e “L’alimentazione come ingrediente del benessere a scuola”. Le performance degli alunni, a livello nazionale, regionale e provinciale, saranno votate da altre leggende dello sport, nonché dai membri del team Illumina. Le migliori saranno premiate e consentiranno alle rispettive scuole di ricevere dotazioni e forniture di materiale sportivo.

Imparare giocando

Un’opportunità per gli studenti, dai 6 ai 13 anni, di imparare nuove nozioni giocando, grazie al linguaggio universale e all’energia della musica e dello sport. “Scuola Attiva” si articola in “Kids” ha già coinvolto 11.960 istituti, dislocati tra 4.199 comuni italiani, con un incremento del 7% rispetto allo scorso anno. Un progetto, promosso insieme al Ministero dell’istruzione e del merito e in collaborazione con il Ministro per lo Sport e i Giovani, per favorire l’apprendimento delle capacità e degli schemi motori di base insieme e garantire per ogni fascia di età un’offerta multi-sportiva, introducendo la figura specializzata del Tutor Sportivo Scolastico.

“Fiera Didacta è un appuntamento molto importante nel panorama scolastico e Sport e Salute con il suo stand è stata ancora una volta un punto di riferimento per i docenti e gli insegnanti. Il binomio gioco-sport è fondamentale e va promosso insieme ai corretti stili di vita”, ha detto Teresa Zompetti, Direttore di Scuola e Sostenibilità di Sport e Salute, durante il panel “Le giornate del benessere. L’alleanza scuola, comunità, territorio e outdoor education” con l’ex pallavolista Valerio Vermiglio. Grande partecipazione anche ai panel “Metterli in gioco" e "Lo sport come antidoto contro la dispersione scolastica" con l’ex karateka Stefano Maniscalco che si è soffermato sull’importanza dell’inclusione e dei valori che lo sport trasmette e al workshop "La pratica sportiva giovanile", valido per il rilascio dell'attestato di frequenza attività formativa, con gli interventi di Rossana Ciuffetti, Direttore di Sport Impact.