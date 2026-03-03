Il nuoto per tutti

Si è svolto a Terni presso la Camera di Commercio dell’Umbria il convegno dal titolo “Nessuno Escluso”, iniziativa promossa da ACSI – Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero - in collaborazione con FLASS – Federación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo - e Pandora APS, che ha riunito specialisti medici, associazioni, tecnici del salvamento e rappresentanti istituzionali. In Italia circa 600 mila persone convivono con l’epilessia. Tra le limitazioni più frequenti vi è l’esclusione dalle attività in acqua per l’assenza di protocolli condivisi e di personale adeguatamente formato. L’obiettivo del progetto è quello di definire un programma di formazione specialistica, linee guida operative e standard replicabili su tutto il territorio. “Non si tratta di eliminare il rischio, ma di governarlo attraverso competenza e responsabilità organizzata. Quando manca una struttura formativa adeguata, si crea un’esclusione di fatto. Questo non è accettabile in un sistema che riconosce lo sport come diritto sociale”, ha dichiarato Antonino Viti presidente ACSI (in foto). ACSI, insieme a FLASS assumerà il coordinamento del percorso, che entrerà ora nella fase di definizione tecnica dei contenuti formativi, con l’obiettivo di proporre un modello operativo alle istituzioni nazionali e regionali. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche di inclusione e di promozione dello sport per tutti. Il progetto, nato in Italia e in Spagna, potrà essere esteso anche a livello internazionale attraverso la rete FLASS.

