Sport e Salute e adidas, secondo appuntamento contro il drop-out: a Milano lo sport diventa energia e futuro per i giovani

Entusiasmo, partecipazione e tanta voglia di mettersi in gioco alla Scuola Secondaria di I Grado “S. Caterina da Siena” di Milano, protagonista del secondo appuntamento del percorso nazionale promosso da Sport e Salute e adidas per contrastare il fenomeno del drop-out sportivo tra i più giovani.

Dopo il successo della prima tappa, il viaggio continua con un nuovo incontro dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, un momento di confronto e attività pensato per rafforzare il legame tra ragazzi e pratica sportiva in una fase delicata della crescita, in cui il rischio di abbandono aumenta.

A rendere speciale la mattinata la presenza di due ambassador adidas d’eccezione: Diego Flaccadori, campione di pallacanestro e punto di riferimento del basket italiano, e Filippo Magnini, ex campione del mondo di nuoto e simbolo di determinazione e resilienza.

In palestra, tra esercizi dinamici, tiri a canestro e momenti di gioco di squadra, gli studenti sono stati coinvolti in un’esperienza che ha unito attività fisica e dialogo. Accanto ai tecnici del progetto Scuola Attiva Junior, Flaccadori e Magnini hanno guidato alcune attività e condiviso le proprie esperienze personali, raccontando come lo sport li abbia aiutati a superare difficoltà, a gestire le sconfitte e a costruire fiducia in sé stessi.