A Roma il 38° Congresso Nazionale Federazione Medico Sportiva Italiana

Età biologica, età anagrafica’, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute (Healthspan): sarà questo il tema del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana , al via dal 26 al 28 marzo, al Centro Congressi Rome Cavalieri. Viviamo in un Paese e in un Continente con una aspettativa di vita molto alta, ma anche con molti anni in stato di malattia . Pertanto, l’attenzione all’ età biologica e a ciò che la condiziona diventa essenziale per migliorare la salute della popolazione, con la consapevolezza che i determinanti dell’invecchiamento si attivano fin dall’inizio della vita. Gli specialisti in medicina dello sport italiani hanno le conoscenze per determinare e favorire i fattori che influenzano l’età biologica rispetto a quella anagrafica, riducendo il rischio di malattie non trasmissibili e assicurando una longevità in salute. La Federazione Medico Sportiva Italiana , unica Società Scientifica di Medicina dello Sport riconosciuta in Italia dal Ministero della Salute, vuole portare queste conoscenze, affinate al fianco degli atleti olimpici, a favore della popolazione e del sistema sanitario e socioeconomico del Paese : un modello integrato e costo-efficace di prevenzione/predizione delle malattie croniche, che coniuga le competenze e le esperienze propri della Medicina dello Sport con i più recenti studi epigenetici. Da ricordare che la Medicina dello Sport è una specialità nata proprio in Italia, a Milano, nel 1957 – prima nel mondo – a opera del Prof. Margaria, che già allora sosteneva che l’esercizio fisico deve essere prescritto dallo specialista competente al pari di un farmaco nella “giusta dose”. E oggi questa specialità universitaria post-laurea, anche grazie al ruolo svolto dalla Federazione italiana ed europea di Medicina dello Sport, è stata riconosciuta a livello europeo.

I temi del programma scientifico

A inaugurare l’evento giovedì 26 alle ore 16 Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Italiana e di quella europea di Medicina dello Sport, che interverrà prima dei saluti istituzionali dei massimi rappresentanti del Governo e del Sistema sportivo. “Invecchiamento umano e attività motorie”, “Update su neuroscienze, esercizio fisico e sport”, “Donna e movimento”, “Nutrizione e sport”, “Olimpiadi di Milano-Cortina: ricerca, innovazione e performance” e -tema quanto mai centrale- “Prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico”, con l’utilizzo delle linee guida elaborate dalla FMSI con le più importanti Società scientifiche cardiologiche: sono i temi di un programma scientifico lungo tre giorni, più altri spazi dedicati a letture, approfondimenti, hot topics, tra cui un simposio sul tema della prevenzione vaccinale, con oltre 80 relatori, personalità del mondo scientifico, accademico, politico e sportivo, che si alterneranno sul palco di fronte a platea di oltre 3.200 medici iscritti.



L’obiettivo della FMSI è quello di portare il valore della conoscenza scientifica nelle scelte strategiche del sistema politico, economico e sociale, per il miglioramento della qualità della vita delle persone e anche in chiave di risparmio del SSN, valorizzando il ruolo dello specialista in Medicina dello Sport nella società che, attraverso le specifiche competenze di valutazione funzionale dello stato di salute e di prescrizione personalizzata dell’esercizio fisico, unitamente agli aspetti nutrizionali e ai comportamenti per modulare lo stress, può offrire un contributo determinante, in una sorta di ideale trasferimento di esperienze e competenze affinate al fianco degli atleti di massimo livello in favore di tutta la popolazione