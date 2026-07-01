Sport e Salute, Guidonia Montecelio inaugura due nuovi spazi dedicati allo sport e alla comunità

Due nuovi luoghi pensati per vivere lo sport, favorire le relazioni e creare opportunità. Da oggi Guidonia Montecelio può contare su due nuove infrastrutture dedicate ai cittadini: lo Skate Park Guidonia , nella località di Colle Fiorito , e il nuovo spazio Illumina a Villalba . Non soltanto uno skatepark e nuovi campi da basket e pallavolo, ma spazi restituiti ai giovani, alle famiglie e all'intera comunità, dove lo sport torna a essere uno strumento di aggregazione, inclusione e crescita.

Sport e Salute e Illumina, un binomio che entusiasma

L'inaugurazione si è svolta con una grande festa che ha coinvolto centinaia di bambini e ragazzi delle associazioni sportive del territorio. Le due opere sono state realizzate da Sport e Salute e finanziate dal Ministro per lo Sport e i Giovani nell'ambito del progetto Sport Illumina, iniziativa che punta a trasformare gli spazi urbani in luoghi di incontro, partecipazione e sviluppo attraverso la pratica sportiva. Alla cerimonia erano presenti il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, l'Amministratore Delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, il Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, gli ambassador del team Illumina Giacomo Galanda, Stefano Tilli e Massimiliano Rosolino, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e dell'associazionismo locale. L'entusiasmo dei più giovani ha caratterizzato l'intera giornata. Bambini e ragazzi hanno animato i nuovi impianti tra partite, dimostrazioni sportive e momenti di condivisione, mentre il tradizionale connubio tra sport, cultura urban e musica che accompagna il progetto Illumina ha trovato spazio con l'esibizione dei performer di breakdance della Fast Foot Crew e con la partecipazione dell'artista Warner Music Pier C., dando vita a un dialogo tra linguaggi capaci di parlare alle nuove generazioni.

Abodi esalta lo Skate Park di Colle Fiorito: "Iter chiuso dopo 20 anni"

Nel suo intervento, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha sottolineato: "Il Governo sta portando avanti investimenti senza precedenti dedicati alle infrastrutture sportive diffuse, con oltre 1.500 nuovi “campetti” nei piccoli comuni e nuove progettualità dedicate alle aree urbane. Con l'inaugurazione dello Skate Park Colle Fiorito si conclude un percorso che ci ha visto scendere in campo un anno e mezzo fa per chiudere un iter amministrativo che si trascinava da 20 anni, ripeto, 20 anni. E grazie al progetto Sport Illumina da oggi Villalba avrà un nuovo playground aperto e accessibile a tutti, un luogo per praticare gratuitamente tante discipline sportive all’aperto, che diventa strumento quotidiano di benessere, socialità, crescita personale e comunitaria, un passo concreto verso uno sport davvero di tutti e per tutti. Il Comune della 'Città dell’Aria', della quale fanno parte anche il Marco Simone Golf&Country Club e il riqualificato skatepark, amplia quindi la sua proposta di pratica sportiva diventando un punto di riferimento per il Nord Est della Città Metropolitana di Roma Capitale".

Mezzaroma e Nepi Molineris: "È questo lo spirito di Sport Illumina"

Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, non ha dubbi: "Guidonia rappresenta perfettamente lo spirito del progetto Sport Illumina: una città giovane, dinamica e con una forte vocazione aggregativa. Investire in luoghi come questo significa investire nelle persone, offrendo ai ragazzi opportunità concrete di crescita, socializzazione e benessere. La straordinaria partecipazione registrata oggi dimostra quanto il territorio sentisse il bisogno di uno spazio come questo".

A fargli da eco è Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute: "Illumina nasce da una convinzione semplice ma capace di generare futuro: ogni ragazzo deve poter trovare vicino a casa un luogo bello, sicuro e accessibile dove praticare sport, incontrarsi e costruire il proprio futuro. A Guidonia abbiamo visto concretizzarsi esattamente questo. Ma è solo l’inizio: il progetto Sport Illumina è ormai decollato e nei prossimi mesi molti altri spazi prenderanno vita in tutta Italia, portando nuove opportunità nelle comunità. Questi campi non saranno importanti per ciò che sono oggi, ma per tutto ciò che accadrà qui domani: le partite, le amicizie, i sogni, le storie che nasceranno su questo playground. È questa l’eredità che vogliamo lasciare ai territori".

Il sindaco Lombardo: "Sarà un presidio sociale"

Il Sindaco di Guidonia Montecelio, l'avvocato Mauro Lombardo, ha evidenziato come il nuovo playground di Villalba rappresenti un passo concreto verso una città più inclusiva, sicura e pienamente accessibile. L'intervento è stato possibile grazie a una costante collaborazione istituzionale con il Ministro Andrea Abodi, che ha condiviso con l'amministrazione comunale la volontà di investire sulla qualità della vita e sulle opportunità dedicate ai più giovani: "Si tratta di un vero e proprio presidio sociale. Un luogo pensato per favorire l’aggregazione, la crescita, il gioco, la socialità e il benessere. In una popolosa frazione che da tempo attendeva un segnale di attenzione, l’intervento restituisce dignità ad uno spazio pubblico e rafforza il senso di comunità. Questa nuova infrastruttura testimonia come la cooperazione tra istituzioni, quando orientata al bene comune, possa generare risultati concreti e immediatamente percepibili dai cittadini. Continueremo a lavorare con la stessa determinazione per promuovere progetti che mettano al centro le persone e la riqualificazione del territorio".

Bancomat al fianco di Sport e Salute

È stato inaugurato oggi a Guidonia Montecelio un nuovo Illumina, uno spazio sportivo e ricreativo, moderno, inclusivo e funzionale. Un progetto finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute con il sostegno di BANCOMAT, il circuito di pagamento più diffuso e riconosciuto in Italia. Una partnership rivolta a promuovere un cambiamento concreto e duraturo attraverso la riqualificazione di 85 spazi urbani in Italia e il rafforzamento del ruolo dello sport nelle comunità come elemento di crescita umana e coesione sociale. Il nuovo “Illumina” di Guidonia, in cui oltre al basket è presente anche la pallavolo è pensato come luogo aperto e accessibile per la pratica sportiva e l’aggregazione e rappresenta concretamente la visione del progetto nazionale “Illumina”, nato per restituire spazi pubblici ai cittadini come luoghi di sport e socialità. All’evento inaugurale hanno preso parte il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vittorio Silva, Chief Marketing & Communication Officer di BANCOMAT e il sindaco di Guidonia Mauro Lombardo oltre alle realtà associative del territorio. Ideato da Sport e Salute, il progetto ha trovato in BANCOMAT – azienda che ogni giorno è al fianco degli italiani e delle loro passioni – un partner convinto sin dall’inizio, che ha contribuito alla realizzazione degli spazi “Illumina” come risposta concreta alle esigenze dei cittadini e allo sviluppo delle comunità locali, in un lavoro condiviso con istituzioni e territori. Ogni intervento, infatti, è frutto di un’interlocuzione con la comunità, dalla scelta delle discipline sportive fino alla progettazione degli spazi. “Crediamo che un’azienda sia innanzitutto un attore sociale che opera sul territorio e il progetto Illumina, è una dimostrazione concreta di questa visione che contribuisce alla creazione di spazi accessibili e condivisi in grado di favorire inclusione, partecipazione e benessere. Iniziative come questa rappresentano per noi un modo tangibile di essere vicini alle comunità e di accompagnarne lo sviluppo”, ha dichiarato Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato di BANCOMAT.