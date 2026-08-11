Curling con vista Colosseo: l'iniziativa di Sport e Salute arriva sul New York Times

Da Colle Oppio alle pagine del New York Times . Il quotidiano statunitense dedica un ampio reportage al progetto che ha portato il curling nel cuore di Roma, con vista Colosseo. Acquisisce così visibilità internazionale l'iniziativa realizzata da Sport e Salute dopo il successo del curling italiano ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Far conoscere il curling attraverso un luogo iconico

Il servizio spiega l'idea di trasformare uno sport considerato di nicchia in un'esperienza accessibile a tutti, proprio ai piedi di uno dei simboli più riconoscibili d'Italia e per illustrarla nei dettagli si affida alle parole dell'Ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris, che spiega la scelta di collocare le piste "in un luogo iconico, forse il più iconico d'Italia". Obiettivo dell'iniziativa, dimostrare come anche uno sport considerato minore possa diventare "magnifico", grazie ad un'operazione capace di unire sport, promozione e valorizzazione del territorio.

Dopo il successo nel corso dell'estate romana, svela il New York Times, qualora emerga una domanda sufficiente da parte del pubblico, l'iniziativa potrebbe tornare a novembre con una pista realizzata sul ghiaccio.