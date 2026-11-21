Come si organizza un trapianto di capelli in Turchia e cosa succede una volta arrivati? Ho visitato la Dr. Serkan Aygın Clinic a Istanbul per conoscere il percorso dei pazienti e incontrare il Dr. Serkan Aygın, che guida il team e ha oltre 30 anni di esperienza nel settore.

Ad accogliermi c’era un interprete che affianca i pazienti dall’arrivo alla partenza, spiegando le tappe del percorso e facilitando la comunicazione con il team. Mi ha accompagnato per tutta la giornata, presentandomi il personale e aiutandomi a parlare con alcuni pazienti e accompagnatori. Le loro domande riguardavano la preparazione, i trasferimenti e l’assistenza dopo il rientro.

Davanti a un tè turco e a un simit, il tipico pane ad anello ricoperto di sesamo, ho rivolto all’interprete le prime domande sugli aspetti pratici del soggiorno.

Come inizia il percorso prima del viaggio a Istanbul?

Il primo contatto avviene online. I pazienti inviano fotografie dei capelli e informazioni sulla salute e sui farmaci assunti. Il team raccoglie il materiale per la valutazione medica e comunica una proposta iniziale. Il piano definitivo viene confermato dal medico durante la visita a Istanbul.

Come ci si prepara alla partenza?

Chiediamo di comunicare la storia medica, comprese allergie e terapie in corso, affinché il team sanitario possa fornire le indicazioni necessarie. Per gli aspetti pratici, consigliamo abiti comodi e una camicia con apertura sul davanti.

Cosa succede all’arrivo e come sono organizzati hotel e trasferimenti?

Prima della partenza, i pazienti ricevono le indicazioni sul punto d’incontro in aeroporto e un numero di contatto. Dopo il ritiro dei bagagli, i pazienti vengono accompagnati in hotel. Il programma abituale comprende tre notti con colazione e i trasferimenti tra aeroporto, hotel e clinica. La sistemazione per un accompagnatore si concorda con il team.

Quanti giorni bisogna restare in Turchia?

Generalmente quattro giorni e tre notti: arrivo il primo giorno, visita il secondo, intervento il terzo e controllo il quarto. Il calendario può variare e viene confermato in anticipo.

È possibile visitare Istanbul durante il soggiorno?

Alcuni pazienti arrivano prima o prolungano il viaggio. Suggeriamo di dedicare tempo alla città prima del trattamento, coordinando il programma con il team e seguendo le indicazioni mediche.

Quanto tempo bisogna prevedere per gli appuntamenti in clinica?

I tempi variano da paziente a paziente. La visita comprende diverse fasi, dall’accoglienza e dagli esami preliminari alla valutazione medica, fino alla definizione del piano e al disegno della linea frontale. Ogni fase richiede il tempo necessario e il team organizza gli appuntamenti di conseguenza.

Quale supporto offre l’interprete ai pazienti italiani?

Li aiutiamo a comunicare con il personale, comprendere le spiegazioni e porre domande durante gli appuntamenti.

Quando si può tornare a casa?

La maggior parte dei pazienti riparte il giorno del controllo. Il team conferma il programma prima della prenotazione del volo di ritorno, così da lasciare tempo sufficiente per l’appuntamento e il trasferimento in aeroporto.

E dopo il rientro in Italia?

Il team post-operatorio resta il punto di contatto per inviare fotografie e domande sul recupero. Durante il soggiorno spieghiamo ai pazienti come mantenere i contatti e seguire il calendario dei controlli a distanza.

Il Dr. Serkan Aygın risponde alle nostre domande sul trapianto di capelli

Dopo aver approfondito l’organizzazione del soggiorno, mi sono seduto con il Dr. Serkan Aygın davanti a un caffè turco e a un po’ di baklava. Gli ho rivolto le domande sulla pianificazione, sull’intervento e sul recupero raccolte durante la visita.

Dottore, quale ruolo hanno oggi le terapie biologiche?

Uno dei fronti dell’innovazione riguarda le terapie con cellule staminali autologhe, che utilizzano materiale ricavato dal paziente stesso con l’obiettivo di sostenere i follicoli indeboliti. Nella nostra clinica ne valutiamo l’impiego nei pazienti con diradamento iniziale o moderato e come possibile complemento al trapianto, in base alla situazione individuale.

Cosa valuta durante la visita?

Esamino il cuoio capelluto, le zone diradate e l’area donatrice, solitamente nella parte posteriore e laterale della testa. Discuto con il paziente le aspettative e definisco il piano tenendo conto anche degli esami del sangue. Doku Studio Arc mi aiuta ad analizzare caratteristiche come spessore e densità dei capelli.

Come disegna la linea frontale?

Considero le proporzioni del viso, la struttura ossea, le caratteristiche dei capelli e le preferenze del paziente. Valuto anche le risorse dell’area donatrice e la possibile evoluzione della caduta, per creare un disegno equilibrato utilizzando con attenzione i capelli disponibili.

Come si svolge l’intervento e chi si occupa delle diverse fasi?

Mi occupo della visita, del disegno della linea frontale e della pianificazione. Il giorno dell’intervento, il team ricontrolla il piano. I follicoli vengono prelevati dall’area donatrice e impiantati nelle zone da trattare: un medico incaricato esegue le incisioni e un team interno appositamente formato si occupa dell’impianto. Sedazione e anestesia locale aiutano a gestire il fastidio, con il coinvolgimento di un anestesista.

È necessario rasare i capelli?

Dipende dal piano che definisco durante la visita. Per la DHI convenzionale e la FUE, l’area donatrice viene generalmente rasata; valuto invece la necessità di rasare anche quella ricevente. Nei pazienti idonei, la Long DHI permette di evitare la rasatura di entrambe le aree. Se necessario per un prelievo sicuro, si possono rasare piccole sezioni dell’area donatrice, generalmente nascoste dai capelli circostanti.

Cosa succede dopo l’intervento e al controllo del giorno successivo?

Il paziente riceve un pasto, i farmaci prescritti e le istruzioni post-operatorie prima del rientro in hotel. Il giorno successivo, il team controlla e pulisce il cuoio capelluto, rimuove eventuali bendaggi ed effettua una breve seduta di laser a bassa intensità. Mi assicuro che il paziente riceva indicazioni su lavaggio, sonno, protezione della testa e ripresa della routine.

Quando si vedono i risultati del trapianto di capelli?

Spiego ai pazienti che la crescita è graduale: i capelli trapiantati possono inizialmente cadere prima di ricrescere. I cambiamenti diventano più visibili nei mesi successivi. Per valutare il risultato nella zona frontale può servire circa un anno, mentre il vertice può richiedere più tempo. I tempi variano da persona a persona.

Segue personalmente i pazienti anche dopo il rientro?

Sì. Durante l’anno di follow-up post-operatorio, esamino personalmente tutte le fotografie che i pazienti ci inviano per seguire l’evoluzione del risultato. Il team mantiene il contatto con loro, raccoglie le immagini e mi sottopone le domande cliniche. Il rientro a casa è una tappa del percorso: il monitoraggio prosegue nei mesi successivi.

Un’esperienza dall’interno

Lasciando la clinica, ho ripensato alle conversazioni della giornata. L’interprete mi aveva aiutato a comprendere l’organizzazione del soggiorno; il Dr. Aygın aveva approfondito le scelte mediche e il controllo dei risultati nel tempo. I racconti dei pazienti avevano dato alle spiegazioni una dimensione quotidiana. Ho lasciato la clinica con l’impressione di un ambiente in cui poter fare domande e sentirsi accompagnati, anche dopo il ritorno a casa.