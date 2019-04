PUMA celebra i 60 anni della bambola Barbie

PUMA e Barbie sono tornati a collaborare per lanciare un'emozionante capsule collection che festeggia i 60 anni della bambola più famosa del mondo e la sua passione per lo sport, la moda e lo stile con un’edizione speciale della sneaker Nova x Barbie.

Barbie e il suo originale pink style hanno dominato il mondo della moda fin dal 1959. Oggi, l'iconica bambola da 11 pollici ci fa rivivere anche il suo lato più streetwear con la versione speciale della sneaker Nova, ispirata agli anni '90, con loghi retrò, colori molto vivaci e tocchi vintage.

La sneaker Nova x Barbie è caratterizzata da un silhouette voluminosa con un'elegante sfumatura dell'intersuola, la sottile tomaia femminile in mesh, con rivestimento in pelle scamosciata e pelle, è decorata in modo divertente con grafiche Barbie mentre il logo è posizionato sul tallone. Disponibile nella colorazione PUMA White - Orchid Pink, rende omaggio all'inimitabile ed elegante estetica di PUMA.

La collezione comprende anche una selezione di capi di abbigliamento per celebrare lo streetwear in puro Barbie style come la PUMA x Barbie XTG Track Jacket, la classica T-shirt, i leggings e gli shorts.

La nuova collezione PUMA x Barbie è disponibile online al sito PUMA.com, nei PUMA store e in selezionati retailer.