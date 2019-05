Le cucine Berloni nei paddock della MotoGp insieme a Severino & Son Hospitality

Una collaborazione speciale all'insegna del Made in Italy, quella tra cucine Berloni, azienda italiana che progetta e realizza cucine dal 1960, e Severino & Son Hospitality.

Due eccellenze italiane entrambe originarie di Pesaro, la “terra dei motori”, luogo culto per la storia del motociclismo, che si incontrano per condividere con una partnership i valori di italiani e tradizione culinaria da esportare globalmente attraverso la presenza congiunta nei paddock.

L’eleganza delle cucine Berloni e gli aspetti tecnologici e innovativi dei suoi componenti sposano il concept dell’hospitality Severino, insieme alle attenzione per i dettagli e buon gusto, divenendo protagonista del ristorante mobile. Berloni ha infatti realizzato un kitchen point ad hoc per l’interno dell’Hospitality, gestita con successo dalla famiglia Ridolfi, che sarà presente in tutte le date europee del motoracing 2019.

La struttura trae ispirazione sia nella forma che nel valore sociale alla domus romana, rimarcando la simbologia di accoglienza e italianità. L’Hospitality sarò il fulcro del servizio di accoglienza e ristorazione per i team di addetti ai lavori e staff tecnici, piloti, celeb, stampa, tv e guest: il mondo degli operatori che da dietro le quinte permettono la realizzazione dello spettacolo MotoGP.

La collaborazione prevede una serie di personalizzazioni nei paddock di ogni circuito. Emozione, tradizione, passione e tradizioni italiane al servizio di 720.000 utenti durante 9 mesi di competizione in 4 continenti.