Giorgio Armani disegna le divise della Nazionale Femminile di Calcio

In qualità di Fashion & Luxury Outfitter, Emporio Armani sigla il guardaroba delle Azzurre - oltre che della Nazionale italiana di calcio e dell’Under 21 – che comprende abito, camicia e soprabito. In linea con lo stile del marchio, la divisa è formale ma confortevole: il jersey è il materiale scelto, comodo e pratico e i capispalla sono utilizzabili in più stagioni grazie agli interni staccabili. Tutti i capi riportano il logo della FIGC. Completano la divisa le scarpe, gli accessori - borsone, zaino, cintura e piccola pelletteria, e gli occhiali Emporio Armani.

Negli anni lo stilista ha collaborato con la Nazionale di calcio inglese e con alcuni dei club più importanti a livello internazionale, come Newcastle United F.C., Chelsea F.C. e F.C. Bayern Munich, firmandone le divise ufficiali. Per le sue campagne ha scelto in più occasioni i volti di campioni nelle varie discipline tra cui Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kakà, Luis Figo, Fabio Cannavaro, Andriy Shevchenko, Rafael Nadal, Federica Pellegrini e Filippo Magnini.

Grande appassionato di basket, dal 2008 Giorgio Armani è proprietario dell’Olimpia Milano che ha riportato al successo.

«Questo accordo mi rende particolarmente felice: torno al calcio dopo l'esperienza con il Chelsea e con il Bayern, e torno a vestire la Nazionale italiana, per la quale disegnai le divise dei Mondiali 1994. Sono orgoglioso di collaborare con la FIGC e di offrire ai nostri atleti la mia idea di formalità morbida, di praticità elegante. Ho creato un guardaroba coerente con il mio stile, pensato per atleti in continuo movimento. È un altro modo di portare l'italianità nel mondo», ha dichiarato Giorgio Armani.