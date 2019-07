L'amore per il calcio spiegato in sei episodi

C'è anche lui, Lionel Messi, in This Is Football, la nuova serie disponibile dai primi di agosto su Amazon che esplora a suo modo il fenomeno del calcio. Anzi, al capitano della nazionale argentina e del Barcellona è dedicato un intero episodio (Wonder) dei sei della serie.

L'idea di partenza di Carlin e Raimon Masllorens e scritta dal giornalista corrispondente dall’estero e autore di libri sportivi John Carlin (Invictus), è stata quella di capire come uno sport possa essere un fenomeno di massa che unifica miliardi di persone in ogni angolo del globo, tanto che This is Football è girata in tutto il mondo, dall’Islanda all’Argentina, intervistando da giocatori leggendari a presidenti, passando per poeti e preti, manager e matematici, This is Football delinea un ritratto unico e senza tempo di questo gioco, ma anche dell’uomo stesso.

Attraverso i sei episodi vengono esplorati temi universali dell'esperienza umana: Redemption - il ruolo esaltante del calcio nel ricostruire l'anima del Ruanda dopo il genocidio; Belief - l'ascesa ispiratrice del calcio femminile e di due squadre che hanno dato tutto per renderlo possibile; Chance - l'agonia e l'estasi dei destini che rende umili i campioni e fa in modo che ogni fan creda nell'impossibile; Love - quattro storie da ogni angolo della terra dove l'amore per il gioco trascende le avversità; Pride - come i vichinghi del calcio islandese conquistano il mondo e danno speranza a ogni perdente e Wonder - svelando i segreti del genio di Lionel Messi e la gioia globale nel vederlo giocare. Ogni storia si svolge attraverso l'esperienza di uomini e donne di diverse razze, culture e religioni, tutti uniti nella loro passione per il calcio.