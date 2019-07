Estate, tempo di moto. Ecco il casco che mancava

Lo storico brand di caschi da moto Vemar rinasce con un nuovo nome, un nuovo logo e un nuovo concept, che percorre strade inedite nel mercato. La filosofia di fondo è dare al casco da moto, oltre che alle sue caratteristiche di sicurezza e comfort, anche una connotazione lifestyle, rendendolo ben più di un accessorio necessario. È infatti la creatività della nuova collezione 2020 a saltare all'occhio: grafiche inedite realizzate da un apposito dipartimento interno all'azienda, collaborazioni con art director, illustratori e artisti per la creazione di capsule collection. Proprio come un fashion brand. Coinvolte tutte le tipologie di caschi in catalogo - Racing, Sport, Offroad, Urban e Tourism.

Grande novità della stagione è Eolo, concepito come turistico, con un forte appeal per chi ama anche i circuiti, punta tutto su comfort, leggerezza, praticità di utilizzo. E, ovviamente, su grafiche che prendono ispirazione da elementi concettuali derivati da altri mondi.

È ciò che emerge dalle immagini della nuova gamma e dalle parole del CEO di International Helmet Company, Meluccio Piricone, che sostiene, per esempio, che un casco progettato per il racing non deve per forza avere un look di derivazione esclusivamente pistaiola. Come il nuovo Hurricane Field Purple Gold, un casco dedicato a un uso sportivo ma con l’eleganza disegnata dai flussi di movimento dell’aria su una finitura lucida, che sarà apprezzata da tanti rider.

Altro esempio, altro segmento: un casco per l’offroad da indossare anche in città senza sentirsi (graficamente) in derapata su una pista da cross. Qui la risposta è evidente in particolare con i nuovi VTaku Stripes, nelle grafiche Red Blue Yellow e Gray Yellow ma soprattutto nella versione Wind Rose vista a Pitti Uomo dello scorso gennaio e che oggi entra ufficialmente nel catalogo in limited edition.

Ma l'innovazione più importante riguarda la sicurezza: a Eicma 2019 verrà presentato un dispositivo da installare sui caschi V Helmets (sviluppato insieme alla società Infodrive) che, in caso di caduta o variazioni di movimento anomale, invia un alert alla centrale operativa che si attiverà immediatamente per sincerarsi delle condizioni del motociclista. Inviando, in caso di necessità, i soccorsi alla posizione geolocalizzata dal device.