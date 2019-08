Le novità ai piedi dei calciatori, da Dybala a Leo Messi

Con il riaprirsi della stagione calcistica, il nuovo pack adidas Hardwired sarà ai piedi di alcuni dei più grandi campioni del mondo, come Paul Pogba, Paulo Dybala, Mohamed Salah e Leonel Messi.

Il pack aggiorna i modelli Copa, Predator, X e Nemeziz con un inedito look verde acceso, acqua e magenta.

La scarpa Predator, arma segreta dei fantasisti del rettangolo verde, è proposta con una tomaia blu acceso combinata a un collo Sockfit nero e accenti gialli sui tacchetti. Per puntare tutto sulla velocità, invece, l’ideale sono le X di nuova generazione, declinate in un blu di grandissimo effetto con il logo X sul tallone e le punte dei tacchetti magenta che creano un netto contrasto.

L’iconica silhouette Copa, dedicata a chi cerca sempre il tocco perfetto, da oggi è disponibile in una smagliante versione solar green con il logo nero a contrasto sul tallone. Nemeziz infine, la scarpa pronta a tutto, torna in una vistosa livrea magenta con dettagli neri e bianchi appena accennati in corrispondenza del logo adidas e dei tacchetti.

Adidas Football è il marchio indossato da alcuni dei grandi campioni del calcio internazionale, quali Leo Messi, Paul Pogba, Gabriel Jesus, Mohamed Salah, Lorenzo Insigne, Roberto Firmino, Paulo Dybala, Thomas Müller, James Rodríguez, Diego Costa e Mesut Özil.