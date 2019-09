Umbro, in mostra a Milano 95 maglie da calcio iconiche

Ci sono brand che hanno segnato la storia del gioco del calcio, entrando nel cuore degli appassionati.

Tra questi sicuramente Umbro, che in occasione dei suoi 95 anni presenta “UMBRO 95 - LO STILE SUL CAMPO” una mostra che raccoglie 95 maglie iconiche prodotte dal brand inglese.

Un’esperienza unica tra calcio e design al BASE Milano, in via Bergognone 34, dal 12 al 14 settembre.

Evento inedito in Italia, fortemente voluto da NewAge Spa, licenziataria italiana del brand e protagonista assoluta del grande ritorno nel nostro Paese di Umbro, primo marchio della storia del calcio, fondato nel lontano 1924 dai fratelli Humphreys.

Ajax, maglia da trasferta del 1989

La maglia da calcio è qualcosa in più di un semplice capo sportivo, è l’oggetto che racchiude le emozioni, i ricordi e l’estetica dello sport più bello del mondo. Umbro è il brand che più ha segnato il design delle maglie da calcio tra gli anni ‘80 e ‘90, attraverso le vittorie sportive, i personaggi e il design rivoluzionario.

Eric Cantona, al Manchester United nel 1996-97

Dal colletto alzato di Eric Cantona al Manchester United, dai pattern stravaganti di USA 94 all’eleganza della Nazionale inglese, insieme alle maglie di Inter, Lazio e Napoli di inizio anni ’90, l’allestimento della mostra offre un viaggio nello stile calcistico che parte negli stadi per arrivare fino allo streetwear contemporaneo, con approfondimenti sul design, sull’influenza culturale e ovviamente sul calcio, con le maglie e le immagini che hanno fatto la storia dell’iconico double diamond, in grado di segnare la storia del football in Europa.

La mostra, curata da nss sports, con la collaborazione di Classic Football Shirts e di NewAge, sarà accompagnata da talk con esperti del settore, un workshop di jersey custom e un’area gaming dal sapore nostalgico.

BASE Milano, dal 12 al 14 settembre, via Bergognone 34