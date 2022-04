Per la prima volta arriva a Roma la vendita esclusiva Secret Room by Yoox

Dal 1 al 10 aprile 2022, arriva per la prima volta a Roma la vendita esclusiva "Secret Room" by Yoox in collaborazione con Moscova District Market (leader in Italia nell'organizzazione di private sale moda), nel cuore della città eterna presso la suggestiva location Spazio Field all’interno di Palazzo Brancaccio in via Merulana 248 che custodisce un prezioso capitale di storia, arte, cultura e tradizione. 40.000 capi di abbigliamento, scarpe e borse, uomo, donna e bambino di prestigiose firme con occasioni fino al -90%. In più di 1800 mq la mostra mercato offre la possibilità agli amanti del fashion di poter visionare ed acquistare capi ed accessori dei più noti brand della moda italiana e internazionale in un’atmosfera affascinante e storica. L’esperienza si completa con il raffinato bar aperto dalla colazione all’aperitivo. L'accesso è consentito solo su prenotazione gratuita su https://bit.ly/36CJpPb