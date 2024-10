Ferentillo Verticale: tutto pronto per un weekend all'insegna dell'arrampicata e delle discipline outdoor

Ferentillo è pronta a dare il via alla nuova edizione di Ferentillo Verticale, evento che dall'11 al 13 ottobre trasformerà il suggestivo borgo umbro in una meta imperdibile per gli appassionati di arrampicata e sport outdoor. Organizzato con il supporto di Fondazione Carit, Comune e Pro Loco di Ferentillo, l'edizione 2024 si preannuncia ricca di momenti sportivi ed eventi culturali, coinvolgendo atleti amatoriali e non, oltre a nomi prestigiosi del panorama internazionale dell'arrampicata.

Il programma del weekend

La manifestazione si aprirà venerdì 11 ottobre alle ore 17:00 con l'inaugurazione del progetto “Realizzazione e gestione di siti naturali per l’arrampicata”, promosso dal CAI Nazionale e realizzato dal CAI di Terni. A seguire, dalle 19:00, l'evento vedrà protagonista la straordinaria coppia di arrampicatori statunitensi Cody Roth e Melissa Rudick, che racconteranno la loro esperienza in un'intervista condotta da Andrea Di Bari. Sabato 12 ottobre prenderanno il via le competizioni, con le gare Marathon su alcune delle storiche falesie di Ferentillo, mentre in parallelo si svolgeranno attività come lezioni di yoga ed escursioni.

Il momento più atteso del weekend è in programma sabato sera alle ore 19:30, quando ci sarà il video-incontro con Adam Ondra, leggenda mondiale dell'arrampicata, e Pietro Dal Prà, guida alpina e arrampicatore di fama internazionale. Andrea Di Bari condurrà la conversazione in cui Ondra presenterà il suo libro "Adam", un successo editoriale che racconta la sua incredibile carriera e filosofia di vita.

La giornata di domenica 13 ottobre sarà dedicata alle qualificazioni e alle finali della gara Boulder, un appuntamento che si concluderà con la premiazione dei vincitori nelle categorie Marathon, Boulder e Combinata, alle 18:30.

Ferentillo Verticale 2024 promette di essere un evento unico, che unisce competizione, divertimento e scoperta della natura. Appassionati, famiglie e curiosi sono invitati a vivere questo weekend indimenticabile, nel cuore verde dell’Umbria.