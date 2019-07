Play It Cool è la nuova fragranza di Cristiano Ronaldo

Se ne parla da un po' e finalmente la nuova fragranza di CR7 è arrivata anche sul mercato italiano. Play It Cool, il suo nome, distribuita dall’azienda veneta Mavive Spa, è un'eau de toilette maschile che colpisce con le sue note fresche e frizzanti. Una fragranza aromatica fougère che si distingue per le note vibranti di mandarino, bergamotto e pera che incontrano la freschezza delle note di lavanda e del cardamomo unite nel cuore della fragranza a un accordo marino. Il fondo legnoso e muschiato dona persistenza e carattere con un tocco sensuale.

Una creazione olfattiva pensata per i più giovani, da qui il suo nome “Play it cool” – la scritta a mano sul flacone è opera dello stesso Ronaldo - che gioca con i modi di dire e le espressioni più comuni tra i ragazzi di tutto il mondo. Una fragranza cool da indossare ogni giorno, perfetta per chi è sempre attento alla moda e alla ricerca di nuove tendenze, per chi ama la tecnologia e il mondo dei social, e per i più sportivi che amano un tocco glamour e lifestyle.

Il profumo è racchiuso in un nuovo flacone in vetro dal colore blu intenso, arricchito con il logo CR7, che si rifà allo stile sportivo ma elegante del grande campione.

In tre formati, da 30ml – comodo da portare anche in viaggio – a 31 euro; da 50ml (41,50 euro) e 100ml (51,50 euro).

shop.mavive.com