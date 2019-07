Santa Severa si trasforma nella mecca del Surf

Torna anche quest'anno l’appuntamento cult dell’estate italiana con quattro gorni all'insegna del surf, delle onde e dello stile hawaiano. Da giovedì 18 a domenica 21 luglio va in scena la 21esima edizione di Italia Surf Expo, il mega evento dedicato al mondo degli sport da tavola e non solo. La location è nuovamente la splendida cornice della spiaggia ai piedi del Castello di Santa Severa – spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea - che sarà possibile ammirare con la suggestiva ruota panoramica allestita in pieno stile Venice Beach.

Un’edizione che si tinge anche di rosa con le donne che reciteranno il ruolo da protagoniste, rappresentate dalla special guest Justine Dupont, surfista francese vincitrice del Women's Performance Award e dei WSL Women’s XXL Big Wave Awards 2019. Osannata dalla stampa internazionale, la fortissima atleta originaria di Lacanau, (Bordeaux), ha conquistato il record femminile del 2018 per la più grande onda al mondo surfata a Nazaré, in Portogallo, nella mecca delle onde giganti scoperta dal recordman Garret McNamara, che negli ultimi anni ha portato alla ribalta anche le imprese del nostro Alessandro Marcianò.

Il Surf Expo partirà quindi giovedì sera alle 19 grazie anche al supporto sempre maggiore della Regione Lazio e del comune di Santa Marinella e, anche per quest’anno, sarà affiancato dalla voce di Rds che come radio ufficiale, insieme a Gilette Venus, organizzerà il dj set dell’atteso Beach Party del sabato sera, tappa fissa per migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia. I Beach Party prenderanno però il via con l’Opening Night di giovedì sera, sul palco i Giuda, una delle realtà più apprezzate del panorama rock internazionale, che darà il via ufficiale all’evento. Venerdì sera invece il Mitsubishi Off Roads Beach Party.

Tra gli eventi in programma, oltre alla Quiksilver & Roxy Surf School che metterà in acqua migliaia di neofiti pronti ad affrontare le onde, si svolgerà la tappa (20/21 luglio) del campionato nazionale Sup della Fisnw (Federazione Italiana Sci Nautico Wakeboard della quale fa parte il settore Surfing), l’appassionante Quiksilver Rogue Wheels Surf/Skate Contest sulla suggestiva Wood Wave (un’onda di legno per gli appassionati di skate), poi freeclimbing, ju jitsu, Roxy yoga fitness e tanto altro. Infine in tre giorni si potrà costruire la tavola dei propri sogni durante un workshop di 4 giorni dalle 17 alle 21 con gli shaper No-Made Boards.

Le serate saranno anticipate dagli attesissimi Bikini Fashion Show curati dalla travel e fashion blogger Valeria “Ciretta” Ciravegna e dai film festival, dal documentario “Back to the Roots” (venerdì sera) con le avventure del surfista Alessandro Piu e, come accennato, con la webserie "The Quest” di Justine Dupont (sabato sera).

A questi si aggiungono il party esclusivo per i 50 anni di Rip Curl, famoso brand australiano, e il cinema all’aperto con la proiezione di film cult sul mondo del surf.

Si allarga anche il settore “food” con l’area dedicata ai migliori dieci Food Track della zona che saranno predisposti all’ombra durante il giorno e illuminati durante la notte.

Novità di quest’anno è la presenza di Mitsubishi Motors Italia in veste di Official-car, presente per l’occasione con un’esposizione dei suoi modelli di punta che sarà possibile provare all’interno dell’area dedicata ai test-drive, e le moto Bmw messe in mostra al pubblico all’interno di una esclusiva lounge allestita direttamente in spiaggia

Immancabile anche lo spazio dedicato a Sea Shepherd, l'organizzazione senza scopo di lucro che si occupa della salvaguardia della fauna ittica e degli ambienti marini.

Tutte le info sul sito di Italia Surf Expo