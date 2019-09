Una vertical run per le donne

866 gradini e 39 piani per dire Stop alla violenza sulle donne. La corsa diventa verticale e domenica 15 settembre 400 runner uomini e donne si sfideranno a Milano nella Libellula FlyUp, una corsa in salita, non competitiva e gratuita.

Ospita l'evento dalla forte componente sociale la piazza della Regione Lombardia. Ambassador è Haki Doku, campione paraolimpico di ciclismo, al quale le competizioni di questo tipo sono decisamente familiari. Haki Doku, infatti, detiene il Record Mondiale del maggior numero di scale discese in carrozzina, segnato al Lotte World Tower a Seoul dove il campione ha affrontato 2917 scalini in una sola ora!

La vertical run Libellula FlyUp vede protagoniste le donne e invita tutti coloro che vogliono sostenere un cambiamento culturale, dicendo NO alla violenza e alla discriminazione di genere, a compiere un atto simbolico.

Libellula FlyUp nasce dal Progetto Libellula con la collaborazione della Regione Lombardia, e il coinvolgimento di tre Assessorati: Sport, Welfare e Pari Opportunità, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Milano, dal CONI, da FIDAL e Confcommercio Milano – Terziario Donna.

«Le iscrizioni alla prova non competitiva si sono esaurite in pochi giorni, per i 400 posti disponibili - ha spiegato Martina Cambiaghi, Assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia - Siamo stati tutti contagiati dall’energia positiva di questo appuntamento sportivo, un’occasione unica per sfidare se stessi e i 39 piani di Regione Lombardia. Si tratta inoltre di un evento spettacolare e unico nel suo genere che porta anche un’importante valenza sociale attraverso il messaggio di sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne».

«Libellula Fly up Vertical Run sarà un importante momento di aggregazione e sensibilizzazione che s’inserisce perfettamente in quel percorso di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne in cui siamo fortemente impegnati - ha commentato Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità di Regione Lombardia – Nel 2018, oltre 6.600 donne si sono rivolte ai centri antiviolenza presenti sul territorio, con un significativo aumento rispetto ai 5.892 casi del 2017, a testimonianza della progressiva emersione del fenomeno anche per effetto delle numerose iniziative di sensibilizzazione come la Vertical Run. Ogni forma di violenza maschile contro le donne è qualcosa che colpisce un’intera comunità, un problema sociale che deve essere affrontato favorendo la diffusione di una cultura del rispetto, che garantisca la tutela e la valorizzazione della donna in ogni contesto della vita quotidiana».

«Un’iniziativa davvero lodevole – ha dichiarato Roberta Guaineri, Assessore allo Sport del Comune di Milano - un’opportunità per tanti cittadini di fare sana attività fisica divertendosi e sfidando i propri limiti in un contesto inusuale, e al contempo lanciare un importante messaggio sociale dicendo tutti insieme stop alla violenza e alla discriminazione di genere».

I partecipanti alla corsa verranno accolti dallo staff del Progetto Libellula, ai quali verrà consegnato il pacco gara, ricco di sorprese. Personal trainer sono a disposizione dei runner per il riscaldamento e defaticamento post corsa, mentre Mirko Cattaneo, speaker radiofonico e la giornalista sportiva Alessia De Gilio dal palco di Piazza Regione Lombardia coinvolgeranno i partecipanti a interagire in diverse attività.

E ancora DJ set e apertura dell’evento con la squadra delle Cheerleader della Lombardia.



libellulaflyup.com