La salvaguardia del mare passa per l'Isola d'Elba

Prende il via venerdi 28 giugno a Marciana Marina la seconda edizione di SEIF, Sea Essence International Festival, primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua bellezza. In un momento di emergenza sostenibilità Acqua dell'Elba, maison di fragranze ispirate all'isola, per il secondo anno consecutivo si fa portavoce di valori importanti e fondamentali alla vita, nel mare e fuori da esso.

Novità di quest’anno è il coinvolgimento diretto, in qualità di co-organizzatori di altrettanti workshop ed eventi, di Legambiente, Regione Toscana, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Università IULM e Accademia di Belle Arti di Brera.

Nello specifico, da non perdere i workshop di Legambiente "Isole Plastic Free: dalle isole di plastica alle isole senza plastica. - Protocollo d’intesa per “un’Isola d’Elba senza plastica” e di alcuni esempi virtuosi di isole italiane impegnate nella lotta contro la plastica, e "I parchi e le aree marine protette: una rete per costruire strategie di tutela condivise. Il caso del Santuario internazionale dei Cetacei” a cura del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

L'Università IULM invece coordinerà la serata del 28 dedicata al cinema con la proiezione di “Un mare da amare. Passione e mare nel cinema. Tutte le opere cinematografiche che ci hanno fatto amare il mare”, mentre nella serata del 29 ci si potrà godere lo spettacolo della natura attraverso i filmati e le storie di National Geographic, con la presentazione dell’explorer Giovanni Chimienti.

Durante le tre giornate da visitare la mostra “Sometimes Art Fails Everywhere” (in Piazzetta Bonanno a Marciana Marina) a cura di un gruppo di giovani autori dell'Accademia di Brera sul tema della salvaguardia e del rispetto del circostante. Mostra che sarà anche un invito per il pubblico ad "educare" lo sguardo oltre la superficie delle cose

Per tutta la durata del festival poi si alterneranno anche attività educative e ludiche, passeggiate e l’attività di pulizia delle spiagge con Vele Spiegate, che coinvolgeranno turisti, bambini e chiunque abbia voglia di partecipare attivamente.

Per tutte le informazioni e per assistere alla manifestazione in diretta: www.seaessence.eu