Lewis Hamilton corre con gli occhiali Police

Police, brand lifestyle di proprietà del Gruppo De Rigo, sigla un importante accordo di sponsorizzazione con Mercedes-AMG Petronas Motorsport, team del cinque volte campione del mondo di Formula 1™ Lewis Hamilton, e annuncia la prossima realizzazione di una collezione eyewear in partnership con il pilota, icona della F1™ e del mondo fashion. Police è diventato official team supplier della scuderia Mercedes-AMG Petronas Motorsport e grazie a questa partnership i piloti e il team di gara indosseranno occhiali da sole e montature da vista del brand. Il logo sarà visibile su entrambi i lati del casco di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas oltre che nel box.

Non solo. La collaborazione si completerà con il prossimo lancio di una collezione eyewear disegnata in partnership con Lewis Hamilton, che ha fatto degli occhiali uno degli accessori identificativi del proprio look. Massimo De Rigo, Vice Presidente Esecutivo del Gruppo De Rigo, commenta: «Siamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione tra Police – nostro house brand a cui teniamo particolarmente – e Mercedes-AMG Petronas Motorsport, scuderia storica di Formula 1™. La collaborazione con Lewis, che sarà brand ambassador e allo stesso tempo designer della collezione, rappresenta per Police un’occasione unica per unirsi, ancora una volta, al mondo dello sport» «Siamo lieti di dare il benvenuto a Police tra i nuovi partner di Mercedes-AMG Petronas Motorsport - commenta invece Toto Wolff, Team Principal e CEO - È un piacere collaborare con un marchio che è sinonimo di grande qualità e attenzione al dettaglio, caratteristiche fondamentali anche nel nostro sport. Questa partnership dimostra l’interesse crescente dei brand lifestyle nei confronti del nostro team e l’attrattiva che la Formula 1™ rappresenta come piattaforma di marketing». Nato negli anni ’80 come brand di occhiali del Gruppo De Rigo, Police firma oggi un’ampia gamma di prodotti, tutti contraddistinti dall’elevata qualità dei materiali impiegati e dallo spirito urban.