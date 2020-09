PUMA e Kidsuper Studios presentano la nuova Streetwear Collection

PUMA e i KidSuper Studios, il collettivo di artisti creativi più ricercato del momento presentano loro prima collaborazione. La collezione prende ispirazione dall'eredità calcistica di PUMA e dal passato da giocatore di football del fondatore e designer di KidSuper Colm Dillane, combinando l'energia e la passione sfrenata del calcio con la creatività e l'innovazione dell'arte.

KidSuper Studios è un collettivo di artisti creativi di Brooklyn, New York. Fondato dal designer Colm Dillane, questo circolo di creativi trasforma lo streetwear e gli accessori attraverso nuove interpretazioni di stile, arte, musica e sport dall’interno dello studio di New York. La collaborazione PUMA x KidSuper Studio consiste nel combinare l’amore, la passione e l’alchimia di una squadra del calcio con l’autenticità, l’innovazione e l’energia del mondo dell’arte.

“La collaborazione con PUMA è stata naturale, ho sempre cercato ispirazione nel calcio per tutti i prodotti che ho realizzato” ha detto Colm Dillane. “Ciò che mi ha maggiormente ispirato è stata la storia di PUMA, ecco cosa ha reso così speciale questa collezione. Collaborando con un marchio che ha oltre Settanta anni di esperienza nel design del prodotto, non si possono dimenticare le vecchie immagini di Pelé che vince una Coppa del Mondo con le scarpe PUMA, questa è ispirazione. Voglio creare un brand che possa avere lo stesso effetto su momenti iconici.”

La collezione si distingue per la sartorialità retrò, le stampe audaci, le combinazione di colori vividi e l’estetica doodle firmata “KidSuper Studios”. La collezione include jacket e pants su misura, graphic t-shirts, maglie, giacche sportive, felpe, accessori e sneakers.

Alcuni sketches realizzati a mano sono utilizzati in una stampa grafica all-over per decorare la giacca e i pantaloni su misura PUMA x KidSuper. La giacca include una chiusura monopetto a 2 bottoni, un taschino sul petto e tasche applicate sul davanti per riporre gli oggetti. I pantaloni hanno tasche frontali a bustina e una tasca posteriore a filetto e cintura elastica con passanti per un comfort personalizzato. Questa collezione ispirata al calcio non sarebbe completa senza una maglia da calcio PUMA x KidSuper, disponibile in una versione a righe dai colori vivaci con sovrapposizioni di schizzi color tortora e una versione a righe nere più sottile.

Le sneakers della collezione hanno un aspetto incompleto con bordi rudi, schiuma a vista e cuciture a zig-zag. I tocchi di colore provengono da un mix di stampe, scarabocchi ed elementi ricamanti in una tavolozza retrò e multicolore. Gli stili Rider, Nitefox, Cell Dome Sock, Oslo City e Wilo di PUMA hanno ricevuto il trattamento KidSuper.

Per supportare l’uscita della collezione, KidSuper Studios in collaborazione con PUMA ha creato una serie animata limitata chiamata “SCRAM”. Con la partecipazione di Usain Bolt, Héctor Bellerín, Jessie Reyez, Meechy Darko, Lolo Zouai, West Side Gun, e Lil Tecca, la serie di 7 episodi racconta la storia e le avventure in città di tre bambini di New York. Le loro vite cambiano quando esplorano un laboratorio segreto sotto la drogheria di quartiere e sono esposti inconsapevolmente a superpoteri che dovranno imparare a usare. La serie sarà presentata il 16 settembre sul canale YouTube dei KidSuper https://www.youtube.com/c/KidSuper/.