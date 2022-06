Mr.Moustache: la linea uomo ispirata ai barber shop

I prodotti MY.ORGANICS contengono alte concentrazioni di oli essenziali puri, estratti dalle piante e dai fiori secondo le più tradizionali ed antiche tecniche di raccolta. Essenze pure con l’unico scopo di detergere, rivitalizzare e idratare i capelli solo attraverso ingredienti sani a base botanica, dagli effetti mirati.

Le proprietà terapeutiche, gli aromi e i colori che caratterizzano ogni essenza, vengono conservati senza utilizzare additivi di origine petrolchimica e conservanti chimici. Tutti i prodotti sono privi di Dea, Sls e parabeni.

MY.ORGANICS si prende cura del nostro corpo prendendosi cura del nostro pianeta. La prima alleata del brand è infatti la natura: il risultato finale sono prodotti che si prendono cura del benessere attraverso il ricorso a elementi naturali.

MY.ORGANICS crede inoltre in una filiera produttiva sostenibile, che parte dall’agricoltore e arriva al consumatore, per lo sviluppo di forme di business responsabile.

L’azienda si impegna costantemente nella ricerca e nello sviluppo di prodotti sicuri e dalla migliore qualità disponibile, con un’attenzione sempre più alta al benessere e alla bellezza.

LINEE DI PRODOTTO

Le linee di prodotto sono molteplici e sono concepite per rispondere a ogni esigenza: dalla linea Resurrection che ristruttura e rigenera i capelli in profondità, formulata con Bacche di Goji, alla linea tricologica My.Scalp con trattamenti specifici per la cute, o ancora la nuova linea dedicata alla cura di pelle, capelli e barba Mr.Moustache e i solari My.Tan con filtri privi di componenti dannosi per l’ambiente, ecologicamente migliorati e garantiti ocean-friendly e reef-friendly dalla tecnologia brevettata EcoSun Pass.

Ogni prodotto è studiato nei minimi dettagli, testato con cura, e formulato con le più innovative tecnologie cosmetologiche presenti sul mercato. La linea comprende prodotti essenziali, indispensabili per la cura di barba, pelle e capelli. Ciascun prodotto nasce in seguito ad accurate ricerche e ad un’estrema selezione degli ingredienti per trattare il cuoio capelluto, detergendo e detossinando la cute in profondità, per idratare i capelli rendendoli morbidi e setosi, o per realizzare uno styling adatto ad ogni necessità e look.

Mr. Redemption Skin Moisturizer

Siero idratante e riparatore per viso e corpo, post rasatura. La sua formula contiene pregiati oli essenziali che garantiscono una funzione riparatrice e rigenerante del tessuto cutaneo. Dopo la rasatura, aiuta a decongestionare la pelle del viso e a migliorarne l’aspetto.

Mr. Design Volumizing Spray

Spray fissativo pre-asciugatura con estratti vegetali naturali biologici. Dona volume e struttura allo styling senza appesantire né ungere capelli e cute. Estremamente performante, ha una tenuta efficace.