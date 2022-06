Oakley inaugura lo spazio Sammartini 31 a Milano

In via Giovanni Sammartini 31 a Milano, sabato 18 giugno dalle 15 alle 20, è stato inaugurato da Oakley il nuovo Spazio Sammartini 31: un nuovo campo da basket completamente riqualificato a servizio della città e dei cittadini di Milano. Per celebrare questa rinascita, Oakley ha festeggiato con un evento inclusivo a tema basket, che ha coinvolto in prima persona gli spettatori e amanti di questo sport con competizioni a premi, esibizioni di street dance, dunk show e molto altro.

Il progetto di riqualificazione si pone l’obiettivo di celebrare lo sport come la più pura espressione di valori come il rispetto, la squadra e la passione più sincera per lo sport, nella ricerca del benessere fisico e mentale. Da sempre, Oakley propone lo sport come linguaggio universale che avvicina le persone, abbatte ogni barriera culturale e permette ad ognuno di esprimere appieno il vero sé stesso: Be Who You Are. Quello di Oakley è un invito ad esprimere la propria identità in modo libero e autentico, ed è rivolto a tutti: dagli atleti professionisti ai joggers del weekend.