PLUG-MI annuncia artisti e brand protagonisti per l'edizione 2022

PLUG-MI, il Festival che celebra la urban culture ideato e promosso da Fandango Club Creators, torna a settembre 2022 nella nuova location di Superstudio Più, a Milano. A tre anni di distanza dalla sua prima edizione, la manifestazione si sposta nello storico quartiere di Tortona, nel cuore della città meneghina, con l’obiettivo di mettere in scena le novità più creative e fuori dagli schemi dal mondo dell’arte, della musica, dello sport e della moda per un pubblico trasversale ed essere un vero e proprio place to be per ogni hypebeast offrendo un palinsesto di eventi davvero unico.

Visione senza confini, inclusione, collettività e talento sono tra le parole chiave dell’evento che vuole unire fashion, musica, arte, food&beverage e sport, chiamando a raccolta l’intera industry della urban culture.

Il 10 e 11 settembre, dalle ore 12 alle ore 22, tutti gli appassionati dello streetwear e non solo avranno la possibilità di incontrarsi in uno spazio di oltre 4.000mq per scoprire le ultime novità del mondo urban in un luogo unico, partecipando inoltre a eventi live: dalle performance dei due enfant prodige della scena rap italiana SHIVA sabato 10 settembre e RHOVE domenica 11 settembre, alle esibizioni di Dj Slait & Miles sabato 10 settembre e al ritorno degli iconici Planet Funk domenica 11 settembre.

L’evento offrirà anche dj-set, esibizioni sportive, workshop e talk con i protagonisti della cultura urban e ancora collezioni speciali, con AW LAB come Official Retail Partner che avrà all’interno new release e limited edition esclusive e sorprese speciali legate alla customizzazione e alla gamification dei migliori brand internazionali dello streetwear , tra cui adidas, Converse, Crep, New Balance, New Era, Nike, On Running, PUMA, VRL e una selezione in anteprima del brand POWER che verrà lanciato negli store AW LAB nel mese di ottobre. Altri brand - come Celio, Eastpak, Lotto, MFGA, Omy, Revibe, Zero Blasterfirm, 93GREENSTYLE e tanti altri - presenteranno inoltre le loro novità.

Reebok, marchio globale d’ispirazione americana, sarà presente a PLUG-MI con il progetto “BE P-ART”, un contest aperto a tutti i giovani talenti creativi che vogliono avvicinarsi al mondo NFT, con ambassador Giovanni Motta, painter & cryptoartist e Mendacia Veritatis, artista multidisciplinare brasiliana. Il brand italiano W6YZ offrirà un meet&greet con uno special guest dal mondo TikTok e la possibilità di farsi personalizzare alcuni modelli da un artista, mentre Flower Mountain, lifestyle brand nipponico che trae ispirazione dai cicli della natura per un look metropolitano di ispirazione hiking, porterà a PLUG-MI la sua anima giapponese. Lacoste offrirà l'opportunità al pubblico di potersi confrontare con due artiste che hanno rivoluzionato il mondo della musica pop e hip hop in Italia, Beba e Rossella Essence, che lanceranno sui propri canali TikTok la #CrocodileChallenge, su cui il pubblico di cantanti emergenti avrà l'opportunità di confrontarsi attraverso la modalità duetto, mostrando a tutti le proprie capacità. Durante l’evento, Lacoste costruirà la Record Room, uno spazio esclusivo in cui il pubblico avrà la chance di incontrare Beba e Rossella per presentare la propria musica. Le due artiste ascolteranno i pezzi degli emergenti e i più meritevoli potranno infine esibirsi sul main stage, vivendo i propri 15 minuti di celebrità sul palco che ospiterà grandi nomi del panorama musicale italiano.

Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare tutti gli articoli presentati durante la manifestazione e di personalizzarli nell’area Custom Garage in collaborazione con Plus Design Custom Partner. Spazio al prodotto anche attraverso aree completamente dedicate al collezionismo: da questa edizione, in collaborazione con Big Soup, primo resell store d’Italia, prenderà vita il PLUG-MI Museum, un’area speciale dove saranno esposte sneakers rare e di culto provenienti dalle collezioni personali dei fondatori, che condivideranno con il pubblico la loro storia e la passione per la cultura streetwear cercando di abbattere ogni preconcetto sul mondo dei reseller.

Anche l’arte sarà un tema importante di PLUG-MI con la presenza di Tvboy – acclamato street artist italiano esponente del movimento NeoPop - e Ravo - uno dei più noti artisti contemporanei italiani - che insieme a numerosi talenti emergenti esporranno le loro opere presso la NFT Art Gallery powered by Reebok. Lo sport, inoltre, sarà al centro delle attività quotidiane con tornei, show match e competizioni sportive di skate in collaborazione con Fardamatti, che allestirà una rampa skate alta più di 2 m che sarà al centro di tantissime esibizioni, e di basket grazie alle speciali Academy tenute da Urania Basket, protagonista del Campionato Nazionale di Serie A2, che porterà gare di tiro, tornei di 1vs1 e sessioni di allenamento di skills, all’interno dello speciale Basket Playground powered by Rinascente. Presente anche un’area dedicata ai tatuaggi con Davide Riva Tattoo, ed una speciale area food curata da Bun Burgers, Mocho, NIO Cocktail e LZO.