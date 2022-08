Grisport Urban Trek: per l'autunno e l'inverno 2022-23

Cittadina, pensata per quando cominceranno le piogge, ma anche dall’anima Trekking , consigliata per tutti coloro che amano i viaggi e le nuove avventure Outdoor. Grisport, per la stagione Autunno-Inverno 2022-2023 , ha creato i nuovi modelli delle calzature che fanno parte della linea “ Urban Trek ”.

Una linea ideata per offrire il massimo del comfort e della leggerezza, con una suola bi-densità in gomma Vibram con pattern geometrico, studiato per mantenere una struttura antiscivolo.

La tomaia è resistente, costituita da un unico pezzo di pelle arricchito da rinforzi in materiale anti-abrasione. La linguetta della scarpa, inoltre, è realizzata in materiale “soft touch” tecnico, morbido e resistente, per garantire il massimo del comfort.