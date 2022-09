PLUG-MI, grande successo per l'edizione 2022

Visione senza confini, inclusione, collettività e talento sono tra le parole chiave dell’evento che ha unito fashion, musica, arte, food&beverage e sport, chiamando a raccolta l’intera industry della urban culture.

Il 10 e 11 settembre, dalle ore 12 alle ore 22, tutti gli appassionati dello streetwear e non solo hanno avuto la possibilità di incontrarsi in uno spazio di oltre 4.000mq per scoprire le ultime novità del mondo urban in un luogo unico, partecipando a 30 live sul CUPRA Main Stage: dalle performance dei due enfant prodige della scena rap italiana SHIVA e RHOVE, alle esibizioni di Miles e dei Planet Funk. Numerosi altri live hanno fatto scatenare il pubblico di PLUG-MI: Don Said, Mida sponsored by Openstage, Sgamo, Soul Tripping sponsored by adidas Eyewear e infine Capozanarky, Inoki ft. Adriana & Dj Arden e Sethu sponsored by PHOBIA.

“Siamo davvero entusiasti della risposta del pubblico che ha partecipato al Festival questo weekend, credo non servano parole per descrivere l'emozione di aver dato vita all'edizione 2022 di PLUG-MI, l'unico festival dedicato alla urban culture in Italia. I protagonisti della musica, del fashion, dell'arte e dello sport tutti insieme per due giorni di pura energia che hanno intrattenuto migliaia di appassionati. Non vediamo l'ora di lanciare la nuova edizione 2023 che promettiamo sarà ancora più ricca di contenuti e attività. Siamo orgogliosi di aver compiuto un primo e importante passo verso il nostro obiettivo di candidare Milano a diventare la capitale europea dello streetwear.” ha commentato Domenico Romano, CEO di Fandango Club Creators, la società di Campus Fandango Club che cura il concept event.