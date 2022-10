Autunno - inverno: arrivano polacchini e sneaker ECO 3P di Grisport

Disponibili in “versione” sneaker e polacchino, le calzature Grisport sono “casual”, pensate per la città, adatte a qualsiasi situazione e, naturalmente, con le caratteristiche “green” per quanto riguarda Prodotto, Packaging, Processo (ovvero le “3P”). La linea “Eco 3P” è rispettosa dell’ambiente, essendo costituita da materiali riciclabili ed ecosostenibili su: parte della tomaia esterna, fodera interna, laccio, soletta interna ed inserto suola. Il packaging in cui è contenuta la scarpa è al 100% riciclato e riciclabile, con un sistema automontante pensato per diminuire l’ingombro. Anche il processo di produzione, infine, è totalmente “green”.

Queste calzature di Grisport presentano una tomaia in pelle scamosciata, con una suola bidensità in poliuretano-poliuretano compatto, mentre i lacci, la fodera, i riporti ed il sottopiede sono costituiti da materiale riciclato. Disponibili anche in pelle ingrassata e nabuk. Ampia la varietà di colori: dal marrone chiaro al muschio, passando per il piombo.